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近3個交易日台股ETF成交量前3名 日均量都超過50萬張

目前4檔台股正二ETF 僅00675L尚未分割

AI長線趨勢不變！法人看台股基本面沒變差 回檔非需求轉弱訊號

台股連續大跌，3天跌掉3700.89點，不過，今（31）日展開報復性反攻，盤中飆漲逾3000點，而投資人其實也逢低搶進台股ETF不手軟。統計近3個交易日成交量最大的前3名分別是群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L），其中00685L在連跌這3天都是成交人氣王，而前3名中就有2檔是正二ETF，顯示出大盤越跌，投資人越買的態勢。根據統計，近3個交易日台股ETF成交量前3的日均量都有超過50萬張，而排名第4名的主動統一台股增長（00981A）及第5名的元大台灣50（0050）日均量也有超過40萬張。據了解，00685L剛在月初分割完成，由於是1拆為24分割，成為市場上最便宜的台股正二ETF，由於00685L分割後價格便宜、流動性變好、管理費也是最便宜，在大盤經歷連續3天大跌修正後，反而讓投資人有逢低布局的契機，也成為台股大跌之際的成交人氣王。市場法人分析，市場上目前有4檔台股正二ETF，分別是群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、富邦臺灣加權正2（00675L），其中僅00675L尚未分割，而其他3檔分割過的台股正二ETF收盤價來看，00685L目前是最便宜的。再進一步觀察這4檔正二的管理費用，最高來到1%，而00685L管理費最低僅0.3%，兩者相差逾3倍，長期投資的投資人可別小看這筆隱形支出。群益投信台股ETF研究團隊認為，雖然AI長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀，不過，投資也一定要有風險意識，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益也指出，台股基本面沒有變差，近期盤勢震盪加劇，應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。整體而言，台股正二可以分長線與短線操作策略，長線投資上建議以部份資金，定期投入，不建議一次all in的方式。不過，短線上的投資人應避免盲目追價，較合適的策略是在指數回測季線、半年線附近支撐時，尋找籌碼進一步沉澱後的逢低佈局機會，分批佈局下半年主升段行情。