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台股今（31日）強勢反攻，在美股全面收紅激勵下，加權指數開高走高，終場大漲3186.45點，創下台股史上最大單日漲點，收在43119.75點，漲幅7.98%，成交量8337.13億元，市場氣氛明顯回溫。受前一交易日美股四大指數全面收高帶動，台股今天以41610.41點開出，較前一交易日大漲1677.11點，盤中買盤持續湧入，最高來到43214.36點，終場收在43119.75點，成功站回43000點整數關卡，寫下史上最大單日漲點紀錄。權值股全面走揚 台積電逼近漲停權值股成為推升指數主力。台積電（2330）大漲220元，收2425元，漲幅9.98%，逼近漲停；鴻海（2317）上漲21元至250.5元；聯發科（2454）勁揚320元至3555元；廣達（2382）上漲12.5元至291.5元；長榮（2603）則上漲3元，收204元。盤面強勢股方面，富邦蘋果正二N（02001L）大漲17.15元、漲幅18.28%，為今日漲幅王；新代（7750）、雷虎（8033）、南亞（1303）及聯電（2303）皆攻上漲停，漲幅均達10%，買盤相當強勁。