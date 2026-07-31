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▲賴清德、沈伯洋今到台北崁頂永義宮參拜。（圖／記者葉政勳攝，2026.07.31）

總統賴清德今（31）日出席崁頂永義宮創廟202周年繞境活動，他在致詞時盛讚民進黨台北市長參選人沈伯洋有見識、有反省能力，絕對可以成為好的台北市長；沈伯洋則承諾，接下來會持續傾聽市民的意見，並提出改善措施，將人民的痛苦扛在肩上，讓城市更加進步。台北崁頂永義宮今天舉行創廟202周年繞境活動，包含賴清德、沈伯洋、議員劉耀仁、洪婉臻及議員參選人馬郁雯、張銘祐、賴俊翰、林子揚等人出席。賴清德致詞時表示，要打造幸福台灣必須要中央、地方一起團結，沈伯洋有見識、有反省能力，絕對能夠實踐池府王爺服務鄉里的精神，成為好的台北市長，認真照顧市民，希望下次崁頂永義宮參拜時，市長就已經換成沈伯洋。沈伯洋則說，池府王爺代天巡狩，走下神壇，照顧社區裡的每位居民，是政治人物應該學習的精神，且池府王爺為保護人民吞下瘟毒而導致黑面，也提醒他作為政治人物不只要聆聽人民的聲音，更要把民眾的痛苦扛在肩上；他強調，接下來會持續走進每條巷弄，和台北隊一起傾聽市民的意見，並提出改善措施，讓城市更加進步，守護好城市及國家。