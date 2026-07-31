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日圓兌美元半夜一度飆升逾3%，創2023年12月以來最大漲幅，升至157.98日圓兌1美元，然而，日本央行今(31日)宣布利率不變後，隨後又下滑至160日圓關卡。這波急升引發市場關注，專家分析此次潛在的匯市干預對於日圓跌勢是否有成效。根據彭博與朝日新聞報導，日圓兌美元一度上漲3.3%，升至157.98日圓兌1美元，創2023年12月以來最大盤中漲幅。紐約梅隆銀行高級策略師Geoffrey Yu表示，「如此大幅的波動強烈顯示，日本當局很可能進行了匯市干預。不過，干預效果仍有待觀察。」Bank of Nassau 1982首席經濟學家Win Thin表示，如果周四日圓的大幅波動確實源於日本政府干預，那麼「出手時機相當聰明」，因為「順勢而為，而不是逆勢操作」。朝日新聞則引述日本政府相關人士透露，日本政府與日本銀行（央行）已聯手實施「買日圓、賣美元」的外匯干預措施。市場人士亦指出，美方為配合干預準備，已向金融機構詢問即時報價，進行了「匯率檢查（Rate Check）」。另一方面，美國財長貝森特(Scott Bessent)週四接受福斯商業頻道訪問時表示，日圓「似乎被嚴重低估」。日本時間31日上午9時，日圓匯率已回跌至1美元兌160日圓區間。市場認為，日圓走貶的背後原因在於日美利差以及中東局勢惡化。三菱UFJ摩根士丹利證券的首席外匯分析師植野大作指出：「在市場對美國升息預期仍在蠢蠢欲動，且中東局勢緊張導致避險買美元需求強勁的時機點下，干預能否發揮效果仍有待商榷。」針對市場關於外匯干預的猜測，日本財務省財務官三村淳於31日上午僅表示「不予置評」，但也強調，「我們認為已獲得美方超越單純精神支持的具體協助。」然而，日本財務大臣片山皋月今天在被問及日圓急升是否源自官方干預時，並未正面回應，只表示政府將「持續保持高度警戒，並在必要時採取適當措施」。日圓最新一輪走勢正值日本央行周五公佈利率決議前夕。市場普遍預計，日本央行將在上月升息後維持利率不變。上月的升息將基準利率提升至1995年以來最高水平，此前投資者一直擔心日本央行在應對通膨方面行動滯後。一如市場預期，根據日經新聞報導，經過兩天的會議後，日本央行宣布維持基準利率不變，同時下調本財年的通膨預期。