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洛杉磯道奇日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）因左膝再度出現痠痛，今天對西雅圖水手的系列賽最終戰未進入先發名單。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷原本希望繼續出賽，但球團決定採取保守做法，預計休息一天後，最快下一戰就能回到打線。大谷主動向球隊反映左膝仍有不適，讓羅伯斯能依照醫療團隊建議安排休息。羅伯斯表示，他很感謝大谷願意誠實說明身體狀況，球團因此能做出對球員最有利的決定。羅伯斯預期，大谷經過這場休息後，下一戰就能恢復先發。如果比賽臨時有需要，他也不排除在對水手之戰讓大谷代打，但道奇最終仍以完整休養為優先。羅伯斯指出，大谷休息後可能連續出賽4至5場，再配合下一個球隊休兵日調整；但若連打3場後左膝又感到痠痛，道奇仍可能再次安排短暫休息。大谷缺陣期間，艾德曼（Tommy Edman）改打開路先鋒，赫南德茲（Teoscar Hernández）則擔任指定打擊。大谷的打擊狀態預計不會長期受到影響，但投手身分的復出進度仍不明朗。他因左膝發炎，自7月3日後就沒有再於大聯盟登板，道奇日前已明確表示，左膝問題不是單純逐日觀察，而是需要更長時間休養。大谷在明星賽休兵期間接受Orthovisc關節潤滑注射，之後曾完成約30球的牛棚練投，但左膝反應不如預期，原定的下一次牛棚也被取消。此外，他的右二頭肌近日同樣出現不適，使重啟傳接球計畫再度延後。羅伯斯表示，大谷持續進行藥球等投球訓練，希望能在本週末或下週初重新開始傳接球，再逐步建立投球量。不過，道奇目前尚未公布正式的牛棚練投或大聯盟復出日期。大谷本季14場先發繳出防禦率1.79、WHIP 0.95，85.2局送出95次三振，一度是國聯賽揚獎熱門。如今長時間缺陣後，角逐個人獎項的機會已大幅降低，道奇更在意的是讓他在季後賽前恢復健康，成為挑戰世界大賽三連霸的重要先發戰力。