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▲李冠儀的老闆透露，她是當天錄影結束後才被告知自己錄的是最後一集。（圖／Go車誌 嘉偉臉書）

「車界女神」李冠儀過去主持節目《夢想街57》長達7年時間，今年4月無預警公開自己卸任主持棒的消息，令外界錯愕。當時李冠儀的老闆朱嘉偉很替她抱不平，爆料李冠儀是當天錄影結束後才被告知，這是她的最後一集。而李冠儀近日發文透露自己遭業內人士騷擾長達7年時間，又稱對方是媒體人，讓人聯想到這或許與她當初離開《夢想街57》有關。李冠儀今年4月28日晚間在臉書發文，宣布自己正式從《夢想街57》畢業，她說自己心中充滿不捨，但仍深深感謝節目製作團隊，並表示自己未來會透過「冠儀試車」YouTube頻道繼續跟大家見面。這段發言看似與節目好聚好散，但背後卻暗藏內幕。李冠儀的老闆朱嘉偉同天深夜發文，替李冠儀抱不平：「」朱嘉偉認為天下無不散的筵席，自己如果要說再見，會選擇給對方一段時間做心理準備，言下之意是在心疼李冠儀遭無預警開除。但針對此事，電視台當時並未出面回應。而李冠儀近日又在臉書揭露自己遭騷擾長達7年一事，直言：「」此言一出，立刻讓粉絲聯想到，這或許與她當初離開《夢想街57》有關。李冠儀也透露自己與那位加害者是在品牌活動上再次相遇的，由此可看出對方是媒體人；李冠儀還委屈直言：「這些年來，。我以為退一步能換來海闊天空，但我的容忍，似乎變成了一種縱容。」她更說不只自己受到騷擾，很多同業與品牌公關也遭遇類似處境，被施壓、威脅，讓她決定不再沉默，才將此事抖出。雖然李冠儀沒指名道姓說加害者是誰，不過從她以上拋出的線索來看，粉絲紛紛猜測這名騷擾者，很可能就是節目組的高層，某製作人的臉書甚至已經遭網友留言灌爆。針對此事，《NOWNEWS今日新聞》記者已進行詢問，但至截稿前尚未獲得電視台回覆。