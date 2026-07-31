台股今（31日）上演強勁反彈行情，在台積電領軍下，加權指數盤中一度大漲3261點，衝上43195點，不僅成功站回43000點整數關卡，更超越7月21日創下的1783點盤中漲點紀錄，改寫台股史上最大盤中漲點。截至中午12時47分，加權指數上漲3215點，漲幅8.05%，來到43148.84點，市場買盤持續湧入，盤勢維持強勁。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台積電（2330）成為推升大盤的最大功臣，早盤以2350元開出後一路走高，盤中最高攻上2425元漲停價，暫報2420元、上漲215元，也是自去年關稅風波以來，再度於盤中觸及漲停。 除了台積電外，電子權值股同步走揚，記憶體、被動元件、PCB等族群全面點火，盤面呈現普漲格局。截至中午，上市公司上漲家數突破1100家，另有119檔個股攻上漲停，市場多頭氣勢強勁。 ※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。 相關新聞 台股、台積電創盤中史上最大漲點 專家續看好這些類股台股也在去槓桿？本周已跌掉3721點 金管會：美股、韓股跌更多台股近期暴跌！國安基金操盤手說話了 若有失序狀況會做適度處理台股近期暴跌！法人看歷次盤中跌2千點以上 後市正報酬機率100% 吳紹瑜編輯記者《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...作品集 台股台積電加權指數上市公司