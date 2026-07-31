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🟡青安3.0八月1日上路！方案利率與最高額度看這

▲財政部發布「青安貸款 3.0」利息補貼懶人包，實施「3+3」共 6 年補貼機制，前 3 年享有政府補貼 1.5 碼與公股銀行減收半碼，第 4 年起逐年減少半碼。（圖／財政部提供）

🟡設房屋總價與所得門檻！分級設限防投資客

▲青安貸款 3.0 為落實居住正義，首度增設年所得 200 萬元與房屋總價門檻，並嚴格要求申貸者簽署自用住宅切結書，杜絕出租與人頭戶違規。（示意圖／取自Pexels）

頂客族無奈額度被卡死！鄉民歪樓離了再結

▲房產專家指出，青安貸款 3.0 採「棍子與紅蘿蔔」雙管齊下，在拉高婚育家庭額度的同時增設排富與自住門檻，盼能精準幫扶自住青年並防堵炒房。(示意圖／NOWNEWS資料照)

舊件未撥款可撤案重辦！限貸一次防止炒房

▲符合新婚或育兒資格且舊案「尚未撥款」的借款人，可檢附證明文件向公股銀行申請撤案並重新申辦青安 3.0 新制，但須留意每人受限於「限貸一次」規範。（示意圖／NOWNEWS資料照）

青安3.0常見大QA！舊件撤案雙重補貼看這

新青安結束後，財政部「青安貸款 3.0」8 月 1 日正式上路！新制大舉拉高婚育家庭貸款額度最高至 1,500 萬元，並提供「3+3」年利息補貼。因應民眾熱搜，本文完整整理青安 3.0 的方案條件、最新利率、房屋總價與分級設限懶人包。此外，針對婚育加碼紅利，資深頂客族無奈喊被卡死，更在網路引爆套利熱議！行政院與財政部拍板「青安貸款 3.0」，申辦期間自 2026 年 8 月 1 日起，由臺灣銀行等 8 大公股銀行辦理。本次新制實施「差異化額度」方案：一般無自有住宅者最高貸款額度維持 1,000 萬元；結婚 2 年內的新婚家庭調升至 1,200 萬元；懷有胎兒或育有未成年子女的家庭，在民眾最關心的利率方面，。前 3 年享有政府與公股銀行聯合補貼 2 碼（補貼後利率約 1.775%），第 4 年起逐年減少半碼。且自 8 月 1 日起，新申貸案件統一僅適用「」，不再隨升息加碼。為落實居住正義並防止炒房，青安 3.0 的申請條件首度增設三大門檻：；更針對財政部嚴格規定優惠房貸僅限自住，借款人須。若經查獲有分租、整層出租、頂樓加蓋出租或作公益出租人等違規情事，將然而，這項婚育加碼政策在 PTT 房屋板引發討論。網友指出，若是「結婚超過 2 年且沒生小孩」的資深頂客族，額度直接被卡死在最低標 1,000 萬元，與育兒家庭差距高達 500 萬元，批評「」。不少鄉民紛紛歪樓反諷「」，意外掀起套利話題熱議。對此，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，新政可謂「」同時上場，調高婚育額度可降低成家門檻並鼓勵婚育，新增限制則能防弊。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨與永慶房屋研展中心副理陳金萍也指出，，讓政府補貼資源能「精準補貼」真正具自住需求的青年族群。針對既有借款人權益，財政部提醒，不過，若，得檢附證明文件向公股銀行申請撤案，並於同日重新申辦適用青安 3.0 新制，讓符合條件的民眾能及時享有最高 1,500 萬元的加碼利多。可以！ 若在 2026 年 7 月 31 日以前申請舊案，只要符合「新婚（結婚 2 年內）」或「孕有胎兒/育有未成年子女」條件，且銀行尚未撥款，即可檢附證明文件向原申辦銀行申請撤案，並於同日重新申請青安 3.0 方案（經選擇後不得變更）。可以！ 青安 3.0 貸款得與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用，借款人可同時享有雙重利息補貼優惠，進一步減輕購屋負擔。絕對不行！ 青安貸款限「自住」使用。不論是房間分租、整層出租、頂樓加蓋出租或作公益出租人均屬違規。經勾稽查獲將立即終止利息補貼、追回過去溢領的補貼利息，並重新核定貸款條件。