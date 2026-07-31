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大聯盟交易截止日將於台灣時間8月4日上午6時到來，底特律老虎近期連續吞敗，季後賽希望逐漸下滑，兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）也成為市場最大焦點。大聯盟官網分析，目前最可能搶下這位王牌左投的球隊，包括洛杉磯道奇、密爾瓦基釀酒人與坦帕灣光芒，其中農場深度雄厚的道奇，更被聯盟人士視為頭號熱門，有本錢拿出頂級新秀作為交易籌碼，槓上同樣有意爭取史庫柏的紐約洋基隊。老虎目前戰績51勝58敗，距離美聯外卡最後席位4.5場勝差。史庫柏本季結束後將成為自由球員，若球團決定交易，不僅能避免最後只換回補償選秀權，也有機會趁身價最高點，換回能協助球隊長期發展的年輕先發與頂級新秀。道奇陣中雖已有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平及佐佐木朗希等投手，但多人的健康狀況仍存在疑問。史奈爾與葛拉斯諾長期受到傷勢困擾，大谷目前尚未恢復投球，佐佐木也仍在適應大聯盟強度。若史庫柏加盟，他可與山本組成季後賽雙王牌，大幅降低其他投手傷勢與狀態不穩帶來的風險。道奇甚至可能基於「阻止對手補強」的考量出手，避免史庫柏落入勇士、釀酒人或其他國聯爭冠對手手中。道奇農場共有9名百大新秀，前5大新秀中有4名外野手，加上已具大聯盟經驗的年輕左投羅伯勒斯基（Justin Wrobleski），無論遠期潛力或即戰力，都能組出符合老虎要求的交易包。聯盟人士甚至認為，若史庫柏最終被交易，許多人已預期道奇會成為最後贏家。釀酒人農場擁有豐富新秀資產，在《MLB Pipeline》百大新秀榜共有6人入選，包括高居全聯盟第1的馬德（Jesús Made）。球隊前6大新秀全是野手，代表管理層有足夠空間提出具吸引力的交易包，又不至於大幅削弱現有投手深度。不過，老虎已表明若交易史庫柏，回報必須以年輕投手為核心。釀酒人雖然向來擅長養成投手，最具價值的新秀卻集中在野手，使球團可能需要加入可立即進入大聯盟輪值的年輕投手，才能真正打動底特律。光芒的百大新秀數量不如道奇與釀酒人，但農場整體深度仍受到高度評價。球隊30大新秀中，有多達11人將在今年冬天取得規則五選秀資格，若未放進40人名單，就可能遭其他球隊挑走，讓光芒具備將多名潛力球員整合成重磅交易包的動機。此外，主力左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）近日因背部緊繃提前退場。若傷勢影響後續先發，正在季後賽競爭中的光芒，可能更積極爭取能立即扛起頭號先發的史庫柏。大聯盟官網也認為，光芒與釀酒人會是道奇之外最具威脅的競爭者。