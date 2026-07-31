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謝典霖喊話王惠美 「最重要輔選角色」應加快腳步

王惠美低調4字回應 魏平政：持續爭取大家支持

國民黨徵召律師魏平政參選彰化縣長後，民調始終未見明顯起色，黨主席鄭麗文日前親赴競選總部站台，強調「絕對不會換將」。彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台專訪時，直言縣長王惠美才是年底選戰最關鍵的輔選人物，但目前投入輔選的「力道沒有那麼強勁」，甚至坦言「我也不知道她在顧慮什麼」。王惠美今天僅以「謝謝關心」4字回應。謝典霖昨晚接受飛碟聯播網《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪，談及彰化縣長選情時表示，如果現在就投票，魏平政「當然輸」，但目前仍有不少選民尚未表態，在民進黨陳素月、退黨參選的邱建富形成「三腳督」局勢下，魏平政仍有翻盤機會。他並透露，民進黨當初進行類民調前，陳素月其實排名第三，落在黃秀芳、邱建富之後，不過「這些都已經翻篇了」。談到黨內整合，謝典霖表示，謝家早在去年黨主席選舉後，就已表態家族不會介入縣長布局；王惠美直到今年4月，仍力拱新北市副市長劉和然返鄉參選，最終黨中央仍徵召魏平政。他指出，目前台中、南投、雲林等鄰近縣市藍營選情相對穩定，加上王惠美本身施政滿意度與支持度很好，如果未來南投縣長許淑華等人加入輔選、王惠美積極投入，相信彰化仍有很大勝選機會。王淺秋驚訝問「王縣長還沒有真的下去幫忙嗎？」謝典霖直言「力道沒有那麼強勁啦！因為我也不知道她在顧慮什麼，總是有她自己的思考。」他強調今年底的九合一選舉，彰化縣最重要的輔選角色就是王惠美，他自己也要投入選戰，魏平政的部分「只要能幫忙，一定義不容辭」。王淺秋接著提及，近期幾乎很少看到立委謝衣鳯公開露面，並問她是否可能加入輔選。謝典霖則笑說，跑地方行程時還是會碰到姊姊，「反正就是爸媽怎麼講，身為家族成員就怎麼做。」面對謝典霖公開點名輔選力道不足，王惠美今（31）日上午出席彰化縣中小學校長交接典禮時受訪，僅簡短表示「謝謝關心」，未進一步回應相關說法。至於魏平政則表示，未來仍會持續爭取王惠美、立委謝衣鳯，以及洪榮章、柯呈枋等黨內重要人士支持，希望整合所有藍營力量，全力投入年底彰化縣長選戰。