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畫面、光影表現佳 槍枝設定細節備受稱讚

試玩版本仍有缺陷 玩家指不能只靠遊戲題材

由中國遊戲團隊浩湯科技開發的第一人稱射擊遊戲（FPS）《抵抗者》（The Defiant），可說是中國3A射擊遊戲大作，近期公開全新實際展示影片，雖然尚未公布上市時間，但現在Steam商店頁面已經上架。本作採用Unreal Engine 5（UE5）引擎打造，主打1940年代中國戰場的單人劇情體驗，預計提供15小時主線故事，目前遊戲仍在開發中，隨著實機畫面曝光，雖然遊戲畫面表現與槍械打擊感獲得肯定，但敵方AI與角色動作等問題也引發玩家討論。《抵抗者》遊戲背景是1940年代的中國，遊戲玩法包括第一人稱射擊（FPS）、潛行、諜報與解謎玩法，劇情橫跨中國多處戰場，玩家將分別扮演抗聯戰士、情報人員及游擊隊員等，穿梭在中國多個戰場，本作為單人劇情導向的第一人稱射擊遊戲，預計有15小時主線故事，目前遊戲仍在開發中，遊戲時長尚未確定，上市確定日期也未公布，遊戲現在已經上架Steam遊戲商店頁面，預計也會在PC、家用主機上推出。近期有遊戲媒體曝光實機試玩畫面，指出《抵抗者》畫面和光影表現極佳，遊戲背景、爆炸、火焰等特效也有一定水準，在槍械細節、射擊聲音等都有研究，遊戲忠實呈現槍械後座力，打擊感備受稱讚。不過試玩版本中，敵人AI的反應比較慢，戰鬥動作的種類不足，有些敵人受到攻擊的反應也不夠自然，玩家角色也沒有蹲下、跳躍等常見FPS的動作，目前遊戲還在開發中，仍有調整空間。中國玩家除了討論遊戲品質之外，遊戲背景是中國抗戰題材也成為焦點，有玩家認為，不能因為是抗戰背景，就忽略遊戲品質，它必須一款好遊戲，才能受到玩家們喜愛。不過也有玩家提醒，遊戲製作團隊應該保持製作初心，以免遊戲變調。