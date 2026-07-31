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質疑「日本是好朋友？」 籲執政黨別只做大內宣

日本熊本日前發生規模6.8強震，各國領袖紛紛表達慰問，日本首相高市早苗隨後也在社群平台發文感謝國際社會關心，並點名多位外國領袖，不過名單中卻未見總統賴清德，引發外界討論。對此，國民黨台北市議員柳采葳直言，若真如民進黨所說台日關係友好，賴清德理應也會出現在感謝名單中，批評民進黨只會搞「大內宣」，最後卻是「熱臉貼冷屁股」。日本首相高市早苗30日上午在社群平台X發文，感謝國際社會對日本的關心與慰問，並標註多位國家領袖，包括韓國總統李在明、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）及羅馬尼亞總統達恩（Nicușor Dan）等人，但並未標註賴清德，引起網友關注。柳采葳同日在政論節目《新聞大白話》表示，若依照賴清德過去的說法，他與高市早苗的關係良好，那麼應該會被納入感謝名單，然而實際結果卻完全不是如此。她直言，這也再次印證執政黨只會營造台日友好的政治宣傳，最後卻是「熱臉貼冷屁股」。柳采葳進一步批評，民進黨執政以來，從內政到外交問題層出不窮，卻始終沒有真正把事情做好，只會透過宣傳包裝與意識形態操作塑造形象。她表示，內政做不好就轉移焦點，外交碰壁則不斷強調「都是我們的好朋友」，並舉例美國一直被民進黨形容是重要盟友，但關稅談判卻談得一團亂。柳采葳也將矛頭指向台日互動，認為若日本真如民進黨所形容，是台灣的重要友邦，那麼此次高市早苗公開感謝各國領袖時，卻未見賴清德被點名，值得外界思考。她最後呼籲，執政黨應該「用一點點心」，把事情做好。