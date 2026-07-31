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▲2026 MORINÉ國際時尚盛典圓滿落幕，為期兩天的活動匯聚來自台灣、歐洲及亞洲多國設計師、模特兒、時尚產業交流展演。（圖／主辦單位提供）

▲2026 MORINÉ國際時尚盛典圓滿落幕，為期兩天的活動匯聚來自台灣、歐洲及亞洲多國設計師、模特兒、時尚產業交流展演。（圖／主辦單位提供）

▲2026 MORINÉ國際時尚盛典圓滿落幕，為期兩天的活動匯聚來自台灣、歐洲及亞洲多國設計師、模特兒、時尚產業交流展演。（圖／主辦單位提供）

▲2026 MORINÉ國際時尚盛典圓滿落幕，為期兩天的活動匯聚來自台灣、歐洲及亞洲多國設計師、模特兒、時尚產業交流展演。（圖／主辦單位提供）

2026 MORINÉ國際時尚盛典在台中新通豪大飯店（T HOTEL）舉行，為期兩天的活動匯聚來自台灣、歐洲及亞洲多國設計師、模特兒、時尚產業代表及公益團體，透過服裝展演、文化交流與公益合作，打造跨國時尚交流平台，也讓台灣時尚產業再次與國際接軌。今年盛典除安排國際品牌服裝秀及時尚競賽，也將公益元素納入活動內容。開幕由馬卡龍公益超跑車隊領航，結合超跑展示與紅毯迎賓，為活動揭開序幕；主辦單位並攜手南台中家扶中心，邀請志工及兒少參與公益成果展演，希望透過時尚活動傳遞社會關懷，讓伸展台不僅呈現設計創意，也成為連結公益的平台。活動重頭戲「2026 MORINÉ時尚之星總決賽」，吸引不同年齡層選手參與，穿著來自歐洲、亞洲及台灣等地品牌服飾走上伸展台，展現各地文化特色與設計風格。為提升賽事專業度，主辦單位邀集來自歐洲、泰國及台灣等地時尚界人士，以及企業、媒體代表共18人擔任評審，以國際評選標準選出優秀新秀，也為台灣時尚人才提供與國際接軌的舞台。壓軸登場的國際品牌服裝設計師發表會，則由歐洲、亞洲與台灣設計師共同發表最新作品，並由25位男模、40位女模聯合演繹，透過伸展台呈現不同文化背景下的服裝設計理念，為現場帶來一場融合藝術、美學與流行趨勢的時尚展演。近年台灣持續舉辦各類國際時尚交流活動，除提供設計師與品牌更多曝光機會，也逐漸形成跨國合作平台。MORINÉ主辦單位表示，未來將持續以台灣為據點，串聯設計、文化、公益及產業資源，深化與國際時尚界交流，期望吸引更多國際品牌及設計人才來台，擴大台灣在亞洲時尚版圖的能見度。