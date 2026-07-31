我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒廣島鯉魚再度遭到「喪屍煙彈」風暴波及。球團宣布，27歲游擊手矢野雅哉與23歲內野手前川誠太的住處及球團宿舍，遭廣島縣警方搜索。球團本部長鈴木清明表示，雖然尚未掌握搜索涉及的具體嫌疑，但研判可能與前球員羽月隆太郎使用指定藥物依托咪酯案件的一連串調查有關。球團強調，目前內部調查並未發現兩人使用相關藥物的事實，警方搜索也不等同已認定涉案。不過，廣島仍決定將原本留在一軍名單的前川移出登錄；矢野則早在7月17日因相關週刊報導遭到抹消，兩人後續都將在二軍自主訓練。羽月今年1月因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的指定藥物依托咪酯，遭警方逮捕及起訴，廣島隨後解除其球員合約。他在5月首次開庭時承認起訴內容，還證稱「身邊也有其他廣島球員在吸食」，案件因此持續向球隊內部延燒。法院最終判處羽月拘禁刑1年、緩刑3年。日本週刊本月又刊出照片，指矢野等3名廣島球員曾與涉嫌將依托咪酯交給羽月的男子同席，其中還包括在飯店房間內拍攝的畫面。球團當時認為，球員與被指為供應者的人物共處密閉空間，已形成高度疑慮，因而先將矢野移出一軍。廣島75歲老闆松田元出面向球迷致歉，直言球團對兩名球員遭搜索感到震驚，「下半季即將開始前又發生這樣的問題，真的非常抱歉。」總教練新井貴浩也公開道歉，表示球隊會全面配合警方調查。松田談到其他球員時一度哽咽，擔心認真訓練、努力比賽的選手也因事件受到懷疑。他表示，想到那些持續努力的球員就感到痛苦，甚至忍不住紅了眼眶。矢野是廣島主力游擊手，2024年拿下央聯游擊金手套，去年首度入選明星賽。本季出賽44場，敲出1發全壘打，打擊率1成67。前川則在上季完成一軍初登場，今年原本正爭取更多出賽機會。矢野過去受訪時曾透露，自己相當欣賞中華職棒中信兄弟總教練平野惠一的拚戰風格，也將平野視為學習對象。