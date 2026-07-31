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大聯盟交易截止日倒數計時，紐約洋基隊因當家主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）、怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）與貝林傑（Cody Bellinger）接連躺進傷兵名單，外野與火力出現巨大缺口。《New York Daily News》指出，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）準備在截止日前豪賭「win now」的策略，不僅昔日首輪大物外野手瓊斯（Spencer Jones）又被擺上檯面，連剛升上1A的19歲怪力新星迪佩尼亞（Wilberson De Peña）也被多達4支球隊詢問報價。洋基目前以61勝48敗暫居美聯東區第二，但主力傷兵潮讓球隊打線大打折扣。隨隊記者菲利浦斯（Gary Phillips）分析，洋基勢必要補進強打右外野手與高打擊率的捕手。目前最理想人選是雙城捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）。只是雙城近期戰績回升，已逐漸轉向買家角色，使交易難度大幅提升。然而在主力打者未來終將復出的情況下，洋基必須清出名單空間，這也讓昔日首輪大物瓊斯（Spencer Jones）與「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）陷入交易傳聞。本季在3A與大聯盟間升降的瓊斯，大聯盟出賽36場僅繳出打擊三圍.230/.316/.379、3轟的平庸成績。面對頻繁被捲入交易傳聞，瓊斯坦言早已習慣：「身為洋基的一員，球隊永遠在尋求補強，這就是這份工作的一部分。」除了瓊斯之外，洋基另一位超級新秀德佩尼亞近期更成為交易市場焦點。根據記者Francys Romero報導，年僅19歲的德佩尼亞日前沒有出現在1A先發名單，表面原因是球隊安排休兵，但實際上已有3到4支正在與洋基談判的球隊主動詢問他的交易可能性。德佩尼亞本季在佛州新人聯盟（FCL）打出生涯代表作，繳出3成58打擊率、16支全壘打、67分打點及1.088的OPS，不僅以16轟高居聯盟全壘打王，152的wRC+更展現超齡破壞力，日前才剛升上1A，就立即吸引其他球隊高度關注。消息曝光後，也立即引發洋基球迷熱議。不少球迷認為德佩尼亞屬於「非賣品」，除非交易對象是老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）、教士終結者米勒（Mason Miller）等頂級球星，否則不應輕易放人。但也有人建議，可考慮向洛杉磯天使交易工具人外野手阿德爾（Jo Adell），甚至笑稱若天使重新換回當年放走的德佩尼亞，將會是相當戲劇性的發展。