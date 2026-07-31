不少台灣Facebook、Instagram用戶近日陸續收到Meta通知，畫面顯示「我們即將限制手機號碼的使用方式」，乍看之下以為帳號遭停權、手機號碼無法登入。事實上，這並不是帳號違規，而是Meta正逐步把原有的「帳號管理中心」更新為「Meta帳號」，集中管理旗下App與裝置的登入、安全及聯絡資料。Meta帳號是什麼？需要手動整合嗎？《NOWnews今日新聞》整理一文快速了解。
「限制手機號碼使用」不是停權
部分台灣用戶收到的通知寫著「我們即將限制+886手機號碼的使用方式」，容易讓人誤以為手機號碼被封鎖，或Facebook、Instagram帳號將受到限制。不過所謂「限制使用方式」是指Meta將調整手機號碼在旗下服務中的管理機制，日後改由Meta帳號統一管理，主要用於登入、安全驗證、帳號救援及相關安全功能，並非禁止使用者登入，官方也表示，手機號碼不會公開顯示，使用者不需要立即採取任何行動。
Meta帳號是什麼？
Meta帳號可以理解為Facebook、Instagram及其他Meta產品的中央管理入口，讓使用者可在同一處管理Facebook、Instagram、Meta AI眼鏡及其他Meta應用程式、裝置的登入與設定。原有帳號管理中心將在未來一年內分階段自動更新，完成後系統會通知使用者，可集中管理的項目包括：
1.密碼與通行密鑰
2.手機號碼及電子郵件
3.雙重驗證
4.登入通知與安全建議
Facebook、Instagram會被合併嗎？
官方解釋是不會的，Facebook與Instagram仍是兩個獨立的社群帳號，各自保有原本的貼文、好友、追蹤者、私訊、帳號名稱及隱私設定。更新整合的是「登入及管理方式」，並不是把Facebook和Instagram的內容合併在一起。Meta也強調，切換成Meta帳號後，使用者日常使用各項App的方式不會改變。
需要手動建立Meta帳號嗎？
多數情況下不用，若收到的通知顯示「你不需要採取任何動作」，代表Meta會直接把現有帳號管理中心升級為Meta帳號。原本已加入帳號管理中心的Facebook、Instagram及相關裝置，也會自動出現在Meta帳號中。通知中的「確定」或「關閉」按鈕，主要是確認已閱讀訊息，不代表按下後才會建立帳號，也不會因此刪除資料。
不想讓FB、IG綁在一起怎麼辦？
若工作帳號、私人帳號分開使用，或帳號管理中心裡出現不熟悉的帳號，可手動移除，進入「帳號管理中心」或「Meta帳號」，點選「帳號」，選擇準備移除的Facebook或Instagram帳號，點選「移除」，依畫面指示確認，移除帳號後，Facebook或Instagram帳號本身不會被刪除，只是不再透過同一個帳號管理中心使用跨帳號登入及其他互聯功能。
收到通知後建議先做3件事
先檢查帳號管理中心內的Facebook、Instagram是否都是本人帳號，尤其是一支手機曾登入過家人、同事或公司帳號的使用者，接著確認電子郵件和手機號碼仍在使用，避免未來需要驗證或找回帳號時收不到驗證碼。最後，建議開啟雙重驗證或通行密鑰。
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部分台灣用戶收到的通知寫著「我們即將限制+886手機號碼的使用方式」，容易讓人誤以為手機號碼被封鎖，或Facebook、Instagram帳號將受到限制。不過所謂「限制使用方式」是指Meta將調整手機號碼在旗下服務中的管理機制，日後改由Meta帳號統一管理，主要用於登入、安全驗證、帳號救援及相關安全功能，並非禁止使用者登入，官方也表示，手機號碼不會公開顯示，使用者不需要立即採取任何行動。
Meta帳號可以理解為Facebook、Instagram及其他Meta產品的中央管理入口，讓使用者可在同一處管理Facebook、Instagram、Meta AI眼鏡及其他Meta應用程式、裝置的登入與設定。原有帳號管理中心將在未來一年內分階段自動更新，完成後系統會通知使用者，可集中管理的項目包括：
1.密碼與通行密鑰
2.手機號碼及電子郵件
3.雙重驗證
4.登入通知與安全建議
Facebook、Instagram會被合併嗎？
官方解釋是不會的，Facebook與Instagram仍是兩個獨立的社群帳號，各自保有原本的貼文、好友、追蹤者、私訊、帳號名稱及隱私設定。更新整合的是「登入及管理方式」，並不是把Facebook和Instagram的內容合併在一起。Meta也強調，切換成Meta帳號後，使用者日常使用各項App的方式不會改變。
需要手動建立Meta帳號嗎？
多數情況下不用，若收到的通知顯示「你不需要採取任何動作」，代表Meta會直接把現有帳號管理中心升級為Meta帳號。原本已加入帳號管理中心的Facebook、Instagram及相關裝置，也會自動出現在Meta帳號中。通知中的「確定」或「關閉」按鈕，主要是確認已閱讀訊息，不代表按下後才會建立帳號，也不會因此刪除資料。
若工作帳號、私人帳號分開使用，或帳號管理中心裡出現不熟悉的帳號，可手動移除，進入「帳號管理中心」或「Meta帳號」，點選「帳號」，選擇準備移除的Facebook或Instagram帳號，點選「移除」，依畫面指示確認，移除帳號後，Facebook或Instagram帳號本身不會被刪除，只是不再透過同一個帳號管理中心使用跨帳號登入及其他互聯功能。
收到通知後建議先做3件事
先檢查帳號管理中心內的Facebook、Instagram是否都是本人帳號，尤其是一支手機曾登入過家人、同事或公司帳號的使用者，接著確認電子郵件和手機號碼仍在使用，避免未來需要驗證或找回帳號時收不到驗證碼。最後，建議開啟雙重驗證或通行密鑰。