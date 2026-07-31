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膀胱纖維化「無法完全根治」 醫：攝護腺肥大的破壞不知不覺

攝護腺肥大近年有年輕化趨勢，也可能在無聲無息中，對膀胱造成不可逆傷害。醫師提到，有一名40歲、新婚男性，有計畫生育，因長期排尿阻塞，但並未積極治療，檢查發現膀胱充滿膿液，功能嚴重退化像「高齡長者」，膀胱嚴重纖維化，如同「塑膠袋」毫無彈性，經手術處理，將逆行性射精的風險降至最低。顧家醫療總院長顧芳瑜表示，患者增生的腺體大幅壓迫尿道，導致尿液長期無法完全排空，積存的餘尿進而引發嚴重感染與積膿。加上長期必須「用力排尿」，已使膀胱產生不可逆的纖維化。顧芳瑜說，膀胱由「平滑肌」構成，與愈練愈壯的骨骼肌不同，平滑肌越過度用力反而愈容易受損。患者的膀胱因長期反覆強力收縮，肌肉組織逐漸被纖維組織取代，喪失彈性後就像塑膠袋般無法自行脹縮，只能靠按壓腹部勉強排尿。顧芳瑜說明，治療上，由於患者正值生育年齡，對手術引發「逆行性射精」的容忍度極低。醫師指出，傳統雷射手術發生此副作用的機率約6至7成，而「攝護腺拉提手術」則是目前醫學文獻上風險趨近於零的選擇。術後患者排尿明顯改善，射精功能也順利保留，但「膀胱纖維化」造成的頻尿與膀胱過動「仍無法完全根治。」顧芳瑜提醒，攝護腺肥大的隱形風險在於對膀胱功能的破壞是「不知不覺且無法逆轉」的。受飲食西化影響，攝護腺肥大有年輕化趨勢，顧芳瑜建議，40至50歲男性若出現排尿費力、尿柱變細或夜間頻尿等症狀，可儘早接受超音波與尿流速檢查，才能在膀胱受損前爭取最佳治療時機。