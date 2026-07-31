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▲卓榮泰代頒林榮基褒揚令。（圖／總統府提供）

銅鑼灣書店店長林榮基月初病逝台灣，行政院長卓榮泰今（31）日承總統賴清德之命，赴林榮基告別禮拜頒發褒揚令，由林榮基家屬代表接受。卓榮泰感懷林榮基一生對抗中共極權體制，告訴世人「自由必須守護，書枱從未屈膝」，願其一路好走，繼續在天國自由呼吸，並庇佑這塊島嶼及全世界追求民主自由的人們，朝向更光明、平坦的道路前進，掃除所有來自極權、暴政、獨裁統治的阻力，相信總有一天，自由民主會在每一個角落、每一塊土地落地開花。卓榮泰致詞時指出，今日他承賴清德之命，懷著無比沉痛的心情，來到台北濟南教會，代表中華民國政府及人民送別最敬愛的林榮基，其不僅是令人敬佩的民主戰友，更是最勇敢的台灣新公民。他說，林榮基的離去，對台港兩地熱愛民主自由的夥伴們，不啻是極大的損失與沉痛，他要為林榮基這一生對抗極權暴政所展現的非凡勇氣，致上最崇高的敬意。卓榮泰細數林榮基的一生，就是一部與中共極權體制鬥爭、抵抗、不屈不服，爭取民主、自由的血淚史。2015年震驚國際的「香港銅鑼灣書店事件」，身為店長的林榮基「被失蹤」，遭禁錮長達8個月，這段期間極權統治者雖然禁錮林榮基的身體，但卻摧毀不了其堅定的意志；即便獨裁者關閉並鎖上書店大門，但卻永遠鎖不住林榮基追求自由的靈魂。卓榮泰提到，2016年6月當林榮基被押解獲准回香港後，立刻展現「打斷手骨顛倒勇」的非凡勇氣與精神，愈是打壓、愈是堅強，並召開記者會，將中共種種跨境執法、摧毀香港自由法治的惡行惡狀，全部攤在陽光下；其在記者會上更用詩句「我沒見過屈膝的書枱，雖然我見過屈膝的讀書人」表達其信念。他強調，林榮基用其一生，真正實踐了這句話，讓全世界看到一間書店、一位平凡的文化人，甚至是一根香菸，都能成為對抗世界上最大獨裁政權的最堅強堡壘，這種不認輸的硬頸精神、不退縮的骨氣，就是非常道地、充滿榮光的「香港精神」。卓榮泰說，2019年香港局勢惡化，林榮基選擇流亡台灣，因為台灣的生活可以讓他自由呼吸，在政府與民間支持下，其克服種種困難，讓「銅鑼灣書店」在台灣重生、重新掛牌，此舉振奮許多人。當年，賴總統親自走進位在台北的「銅鑼灣書店」與林榮基深刻交談，總統非常感性的說，「那是一個有書香，也有自由空氣的地方；林店長說話溫和，但其眼神和信念，讓人感受到守護自由無比堅定的信心，這就是『民主台灣、自由香港』凝結在一起最珍貴的價值」。卓榮泰沈痛地表示，當大家仍沉浸在失去林榮基的悲痛中，無奈港府再次突襲搜查位在香港當地的獨立書店，當場將身穿「我是書店店員」的年輕員工們扣上手銬帶走，這場搜捕再次血淋淋的證明極權體制正一步步摧毀香港，將香港推向完全禁書的時代，這不僅摧毀香港，也摧毀民主自由的普世價值。他說，林榮基生前曾經多次提醒在台灣的國人同胞：「很多東西不是唾手可得的，如果不好好護著，自由與民主很快就會流失」，這句話來自其對香港最深刻的體驗與教訓，也是留給台灣社會最珍貴的民主啟示。卓榮泰再次向林榮基，以及所有香港民主夥伴、台灣國人同胞許下承諾：「中華民國台灣永遠是世界的自由堡壘，我們守護民主、人權與自由的決心，絕對不會動搖。台灣一定繼續和所有追求自由的人站在一起，對抗極權的擴張」。