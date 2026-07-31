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德國巴伐利亞施羅本豪森（Schrobenhausen）收容弱勢兒童與青少年的福利機構，在2024年6月的一場洪災中遭受重創，一度陷入營運困境，歷經兩年數百筆捐款後，讓中心重獲新生。值得注意的是，其中一筆高達8.5萬歐元（約新台幣317萬元）的捐款，竟然是來自九千公里遠的台灣。根據巴伐利亞廣播公司（BR24）報導，這座「聖約瑟夫兒童與青少年援助中心」在2024年在嚴重洪災中遭受重創，歷經2年募款重建，近日終於順利完工。中心負責人賽姆勒（Jochen Semle）回憶，舊的金屬屋頂隔熱效果極差，冬天太冷、夏天又太熱；如今換上隔熱良好的新屋頂，室內溫度維持恆溫，這對需要照顧當地近百名兒童與青少年的機構而言是一大福音。這些孩子部分因家庭困境長期在此，對他們而言，聖約瑟夫中心就是最安全的避風港。報導提到，2024年6月的洪水灌入施羅本豪森無數民宅的地下室，聖約瑟夫中心也難幸免，中心與建築的供暖系統全毀，修復費用高達約100萬歐元。中心原先預留用於更換屋頂的積蓄，不足以填補洪災造成的損失。儘管有來自巴伐利亞邦政府、郡政府、市政府與教會的官方補助，仍不足以負擔龐大的重建經費。幸運的是，聖約瑟夫中心獲得了廣大贊助者的支持，有超過500名捐款者伸出援手。機構內的一面牆上貼滿了粉紅、黃、白色的紙條，記錄著從個位數的小額捐款，到兩位數甚至高達五位數的大額贊助。這股來自在地市民、商家、技工與企業的暖流，成功籌集到了百萬修復資金的半數以上，連新屋頂的大部分費用也因此獲得支應。在所有善款中，最令人驚訝的是其中一筆巨額捐款竟來自遠方，機構執行長利布舍爾（Claudia Liebscher）坦言剛接到消息時完全不敢相信，當電話打來時，他們甚至先請法律顧問進行身分核實。主因是這家私立基金會在網路上幾乎找不到任何資訊。然而，當確認該機構真實可靠後，全體人員喜出望外。報導提到，來自台灣的台灣慈行慈善事業基金會（TX Foundation），捐贈了 8.5萬歐元（約317萬新台幣），一舉負擔了新屋頂四分之一以上的昂貴開銷。這家台灣基金會是在災後不久首次與中心取得聯繫，基金會主席林函瑢（Liza Lin）表示，基金會在全球（包含歐洲）長期資助兒童與青少年計畫，而這項宗旨正是他們選擇支持施羅本豪森兒童中心的初衷與動力。聖約瑟夫兒童與青少年援助中心今年稍早在官網上分享整修進度時，也特別感謝來自台灣的基金會的慷慨捐助，讓他們終於可以翻新舊屋頂。