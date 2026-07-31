美國國務院本週於巴西里約熱內盧舉行的「2026年全球愛滋病大會」（AIDS 2026）上，鬧了一場大烏龍，在簡報中展示出一張錯誤百出的地圖，還被截圖傳到網路上，引發熱議。
根據《路透社》報導，這起出包事件，發生在美國國務院「全球衛生安全與外交局」（GHSD）首席副協調員、負責「總統防治愛滋病緊急救援計劃」（PEPFAR）的葛漢姆（Jeff Graham）報告時，展示了一張非洲地圖，原是想藉此說明美國對當地醫療的援助情況，結果該張地圖不僅國界錯亂，甚至將非洲大陸上幾乎每個國家的位置都標錯了。
報導提到，該地圖帶有AI浮水印，顯示它是透過OpenAI之類的工具生成，並列舉出其中幾個錯誤：
與現實嚴重不符的地圖
奈及利亞（Nigeria）：位在幾內亞灣的西非國家，地圖上卻被移到撒哈拉沙漠中央，變成內陸國。
莫三比克（Mozambique）：位於非洲東南部，卻被搬到了東北方的「非洲之角」（Horn of Africa）。
象牙海岸（Côte d'Ivoire）：原位於西非，卻被丟到了非洲大陸的另一側。
官方坦承疏失，辯稱「倉促更改導致」
這些荒謬的截圖，最初由愛滋病專家巴斯（Emily Bass）在平台Substack上曝光，隨後在LinkedIn等社群媒體上被廣傳。
智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的AI與地緣政治研究員佩蒂（Matt Petit）批評：「製作並審核這張幻燈片的人，不僅搞不清非洲國家在哪裡，甚至都懶得檢查，代表他們根本不在乎這個議題。」
面對排山倒海的批評，美國國務院發表聲明，表示對於這張地圖給與會者（包括非洲合作夥伴）帶來的混亂、誤解，承擔全部責任，並解釋這張地圖是由團隊成員製作，因為在會議開始前倉促更改簡報內容，一時不察而闖禍。
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報導提到，該地圖帶有AI浮水印，顯示它是透過OpenAI之類的工具生成，並列舉出其中幾個錯誤：
與現實嚴重不符的地圖
奈及利亞（Nigeria）：位在幾內亞灣的西非國家，地圖上卻被移到撒哈拉沙漠中央，變成內陸國。
莫三比克（Mozambique）：位於非洲東南部，卻被搬到了東北方的「非洲之角」（Horn of Africa）。
象牙海岸（Côte d'Ivoire）：原位於西非，卻被丟到了非洲大陸的另一側。
這些荒謬的截圖，最初由愛滋病專家巴斯（Emily Bass）在平台Substack上曝光，隨後在LinkedIn等社群媒體上被廣傳。
智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的AI與地緣政治研究員佩蒂（Matt Petit）批評：「製作並審核這張幻燈片的人，不僅搞不清非洲國家在哪裡，甚至都懶得檢查，代表他們根本不在乎這個議題。」
面對排山倒海的批評，美國國務院發表聲明，表示對於這張地圖給與會者（包括非洲合作夥伴）帶來的混亂、誤解，承擔全部責任，並解釋這張地圖是由團隊成員製作，因為在會議開始前倉促更改簡報內容，一時不察而闖禍。