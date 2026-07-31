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青年勞參率破6成 不應學生就有不同勞動標準

餐飲業違規高 勞動部擬公私協力解決

暑假是學生打工旺季，勞動部日前進行「工讀生及部分工時勞工勞動條件專案檢查」，共檢查1,852家事業單位，其中465家違反勞動法令，違法率達25.11%，裁罰金額合計約1,581萬元，違規行業以餐館業占53%最多，其次依序為連鎖便利商店、飲料店、加油站等。「工讀生及部分工時勞工勞動條件專案檢查」今年檢查1,852家事業單位，其中465家違反勞動法令，違法率達25.11%，共有435家遭裁處行政罰鍰，裁罰金額合計約1,581萬元，相較2024年本專案違法率24.89%，尚屬持平，顯示仍需持續關注與進行查核。從違規行業來看，以餐館業占53%最多，其次依序為連鎖便利商店（10%）、飲料店（8%）、加油站（7%）、零售業（6%）及製造業（5%）。對於違規行為前三名為未依法加倍發給假日出勤工資，占21%；未依法安排例假及休息日，占20%；未依法給付休息日出勤工資，占19%。另外，還有工資未全額給付38件、未逐日記載出勤至分鐘32件，更有僱用未滿15歲者工作及使童工夜間工作等重大違規案件。勞動部次長李健鴻表示，近年青年就業狀況已經出現改善，青年失業率也降到歷史新低，去年青年勞動參與率已經超越6成，預估今年會再度提高，然而部分年輕人對於勞動法令不了解，再加上雇主損害其勞動權益，因此勞動部相當關注。勞動部職安署長林毓堂分析，違規樣態工時及工時管理有關，顯示雇主並不熟悉僱用工讀生也享有休息日與例假日的權利，造成連續出勤，「我們要再次提醒，工讀生依法是享有跟一般勞工相同的勞動權益，不會因為他是學生、工讀或兼職而有不同的標準。」至於餐飲業違規率高，他推估是因為營業時間比較長，所以排班的彈性就比較高，因此許多工讀生選擇投入餐館、便利商店及飲料店，未來勞動部會持續將大量僱用工讀生或部分工時勞工的產業，列為重點查核對象。他也提到，上市櫃公司、知名品牌及國營事業，也是違規榜上有名，如統一超商、全家便利商店、台塑石油、中油都有出現直營或加盟店違法，呼籲無論企業規模大小，都不應該成為勞動法令例外，加盟總部也應該對於加盟體系進行管理。媒體詢問，餐館業今年違規比率比去年的48%還要提高，應該還如何改進？林毓堂說，將會透過公私協力方式，如透過台灣連鎖加盟促進協會、中油來商討如何協助，落實法遵。