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底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）不只成為交易截止日前最大咖，季後投入自由市場的動向也提前引爆話題。《USA Today》資深記者奈登格爾（Bob Nightengale）指出，洛杉磯道奇被視為史庫柏進入自由市場後的優先選擇；即使道奇未能在交易大限前搶下他，冬天仍可能成為簽約頭號熱門。道奇爭取史庫柏不只是補強陣容，也有阻止對手取得王牌的戰略意義。若史庫柏加盟釀酒人，可與火球新星米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）組成強力雙王牌；若轉戰小熊或光芒，也可能成為道奇季後賽路上的重大威脅。道奇目前已有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平等投手，但多名主力受到傷勢影響。史庫柏若加盟，不只能立即扛起季後賽頭號先發，也可替球隊挑戰世界大賽三連霸增加最大保險。史庫柏本季15場先發防禦率2.70，仍被視為今年冬季自由市場排名第一的球員。道奇近年持續網羅頂級球星，若再簽下兩屆賽揚獎得主，勢必引發其他球迷對競爭失衡的反彈，也可能讓大聯盟薪資上限議題重新升溫。不過，所謂「首選道奇」目前來自美媒對自由市場動向的報導，而非史庫柏公開宣布決定。交易大限前，他是否先被送往其他爭冠球隊，仍將牽動冬季搶人大戰；但從財力、爭冠條件與陣容深度來看，道奇確實握有其他球隊難以匹敵的優勢。老虎目前距離美聯最後一張外卡4.5場勝差，史庫柏又將在球季結束後取得自由球員資格，球團必須衡量最後一搏與提前換回新秀資產。包括道奇、洋基、釀酒人、光芒、勇士及小熊，都被點名關注這位兩屆美聯賽揚獎左投。