我是廣告 請繼續往下閱讀

女星大S離世後，兩位子女由前夫汪小菲和現任妻子馬筱梅（Mandy）負責照顧，原本對孩子隱私保護到家的夫妻倆，近日大S未成年的兒子小箖箖正臉照，居然被婆婆張蘭放在網路上，為此馬筱梅昨（30）日在社群公開一份維權告知書，內容主要為「禁止散播、合照有關馬筱梅、2位未成年繼子女影像」，要求網友在3天內刪除，否則蒐證提告。馬筱梅昨（30）日在小紅書發聲明，主要內容是自己從未授權機構或公司，使用她本人及兩名未成年孩子的肖像，要求所有未經同意使用影像者，必須在3日內完成刪除，否則將依法追究法律責任，相關維權費用也將由侵權方負擔。她同時宣布，已委託指定公司作為唯一授權窗口，相關商務合作請直接透過官方窗口洽談，若對內容有異議，可在期限內提出，展現強硬態度。馬筱梅強調，這是為了保護家人、未成年子女的隱私，再加上近期一直有說法是「她不願意讓大S小孩去中國上學」，為此她早在直播時回應，澄清並未阻止孩子赴中國生活；針對她介入大S、汪小菲婚姻的說法，她則是一併否認。不過，由於婆婆張蘭日前才在社群公開孫女、孫子的正面影像，馬筱梅隨後就發出禁止散播孩子照片的聲明，讓不少網友好奇，如果之後無法住嘴的是婆婆的話，該如何是好，「是要連張蘭一起告？」、「支持馬筱梅保護小孩」、「管好婆婆的嘴最重要。」