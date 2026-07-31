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今年夏天，新北市樹林區長壽公園活動中心笑聲不斷。由中化合成主辦的第二屆「中化全齡友善童樂會」，邀集在地36位長輩與文林國小30名學童，透過有獎問答、防失智手指操與全齡闖關，讓老幼同樂。鮮為人知的是，這座長壽公園，正是中化企業20多年前捐地改建、回饋鄉里，如今企業回到長壽公園，陪伴長輩與孩子，格外有意義。今年最動人的設計，是「共融」不只在參與者身上，也在服務者身上。受服務的是長輩與孩童；而負責外場闖關攤位的志工，除了中化員工，更有協辦單位臺灣詠愛關懷協會的志工——其中既有大人、也有孩子，大手牽小手一起服務長輩。從被照顧到去照顧，皆跨越世代，讓「老幼共融」成為現場真實流動的溫度。參與的長輩阿嬤開心說：「今天尚蓋歡喜的，就是有囡仔陪我一起運球。」在攤位幫忙的詠愛小志工也說：「我教阿公阿嬤玩遊戲，看他們笑了，我也很開心。」政府、學校、企業、民間，四方共好。本次活動由中化合成主辦，樹林區公所、文林國小、中化控股與臺灣詠愛關懷協會共同協辦，展現四方協力的社會創新模式。樹林區公所社會人文課課長陳岱琪表示：「在地企業把社區當成家人，是政府資源之外最珍貴的力量。」文林國小紀老師則說：「孩子今天學到的陪伴與尊重，是教室裡的課本教不來的。」這份用心，並非一日之功。中化合成副總經理陳應祈表示：「從2021年捐贈防疫物資與樹林區公所共同抗疫、2023年『擁抱生命青銀共創』、2024年『東陽里重陽敬老』，到2025年首屆『全齡童樂會』與關懷獨居長輩的『獨老好眠圓夢計畫』，中化企業在樹林的關懷已連續多年、層層累積。今年邁入第二屆的童樂會，正是這份長期承諾的延續。」對中化企業而言，公益更是品牌與經營策略的長期投資。2024年，中化企業轉型，將逾70年的品牌再次擦亮；一場結合長者參與、健康促進與跨世代共融的活動，既是中化企業ESG（社會面向）與永續報告的具體實踐，也是高齡照護品牌走入社區、累積在地信任的最佳場域；而員工以志工身分投入，更深化集團的凝聚力——讓善意成為可被長期累積的品牌資產。中化合成志工呂坤鴻表示：「感謝20多年前，中化把土地捐出來、種下這座公園；今天我們志工一起回到這裡，把健康與陪伴帶回鄉里。讓長輩和孩子一起笑，就是品牌精神最好的證明——這樣的事，期待大家攜手一年一年做下去。」