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台股今（31日）在美股科技股領漲帶動下強勢反彈，加權指數盤中一度飆漲超過2700點，權值股同步走揚，國民ETF元大台灣50（0050）也重返百元關卡，盤中最高來到101.8元、漲幅約8%。先前喊出「台股跌破4萬點就投入1億元買0050」的分析師郭哲榮，也依約大舉進場，隨著台股反攻，短短兩個交易日帳面獲利已逼近千萬元，再度成為市場關注焦點。郭哲榮日前在直播公開交易紀錄，表示自己於7月30日分別以每股93.45元買進601張、93.2元買進499張，合計買進1100張0050，總投入資金約1.026億元，平均持股成本約93.33元。他指出，看好台股長期走勢，因此選擇在市場恐慌之際逆勢加碼，希望以實際行動展現對台股的信心。隨著31日0050盤中最高衝上101.8元，依照其公開持股成本估算，持股市值已突破1.11億元，帳面獲利約931萬元，報酬率逼近10%，展現此次抄底布局的亮眼成果。消息曝光後，PTT及社群平台掀起熱烈討論，不少網友紛紛留言表示，「哲又贏」、「Respect！這波真的神」、「跌敢買、漲就賺」、「果然有資金才有底氣」、「賣課、買0050、退休」、「股市投資真的考驗膽識」、「哲哲這次真的贏麻了」、「踏著哲哲的腳步前進」，再度掀起市場對「別人恐懼我貪婪」投資策略的討論。