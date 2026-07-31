全球科技企業暨蝦皮購物母公司 Sea 今（31）日宣布，將攜手美國 OpenAI 在台盛大舉辦黑客松（Hackathon）系列賽事。台灣站將於 9 月 12 日在台北登場。這是繼今年 6 月於新加坡成功揭開序幕後，系列賽事正式來到台灣。雙方將攜手於台灣站提供 OpenAI 的 AI 程式開發解決方案 Codex 進行賽事，協助台灣開發者、學生、新創團隊及科技人才透過 AI 工具、技術指導及團隊實作，培育兼具國際視野與實作能力的 AI 人才。參與者將獲得 Codex 使用資源、技術導師指導及實作協作機會，開發能解決真實世界挑戰的 AI 應用，同時強化台灣持續成長的 AI 生態系。
本次黑客松展現 Sea 與 OpenAI 共同推動 AI 技術普及，並支持亞太地區新一代開發者成長的承諾。台灣具有成熟的科技產業基礎、活躍的開發者社群與深厚的軟體人才實力，是推動具商業應用潛力 AI 創新的重要據點。
Sea 共同創始人兼蝦皮購物首席產品官 David Chen 表示，台灣擁有充滿活力的科技與 AI 社群，Sea 很高興將黑客松系列賽事帶給台灣開發者。David Chen 說明，作為蝦皮購物母公司 Sea 與 OpenAI 合作的一環，本次黑客松將讓參與者有機會探索 OpenAI Codex、向產業專家學習，並將創新構想轉化為實際解決方案。他也期待透過此次活動，激勵更多台灣開發者運用 AI 為企業及社會創造更多價值，持續推動台灣 AI 人才與創新生態的長期發展。
除黑客松外，雙方亦持續合作，協助亞太地區商家導入 AI 技術與應用。蝦皮購物計畫將 ChatGPT for Business 導入賣家生態圈，協助符合資格的中小賣家運用 AI 技術生成高品質商品資訊與行銷內容、優化客服流程，以及自動化日常營運作業。賣家亦將可獲得 ChatGPT for Business 試用資格、資源導入、培訓課程及最佳案例分享，協助其更有信心地運用 AI。
OpenAI 國際業務主管 Oliver Jay 表示：「開發者是推動 AI 應用落實於真實世界的重要力量。台灣在 Codex 的採用與使用活躍度方面，已躋身全球前十大市場，展現出台灣開發者的堅實實力與熱情。此次與 Sea 攜手，首度將亞太區黑客松系列賽事帶到台灣，我們期待與在地開發者社群建立更緊密的連結，為台灣人才創造更多機會，運用 Codex 進行開發、彼此交流學習，並打造解決真實世界挑戰的創新方案。我們很高興能支持台灣新一代 AI 開發者，並期待見證他們的創新成果。」
本次黑客松開放具備 AI 開發工具實作經驗的開發者報名參與。參賽團隊將運用 OpenAI Codex 進行開發，並接受 OpenAI 亞太區及 Sea 技術團隊的專業指導。參賽團隊將透過開發 AI 解決方案回應解決現實挑戰，晉級決賽的隊伍將向由 Sea 與 OpenAI 的資深技術主管組成之評審團展示其創新成果與應用構想。
本次賽事將由 OpenAI 提供總價值 5 萬美元（約新台幣 150 萬元）的 OpenAI API Credits，協助得獎團隊持續進行產品開發與概念驗證；前五名團隊所有成員皆可獲得 ChatGPT Pro 一年使用資格。
台灣場結束後，Sea 與 OpenAI 亦持續將黑客松系列賽事拓展至越南、印尼、馬來西亞及泰國，為亞太地區更多開發者提供學習、開發及運用 AI 創新的機會。
報名資訊：
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次黑客松展現 Sea 與 OpenAI 共同推動 AI 技術普及，並支持亞太地區新一代開發者成長的承諾。台灣具有成熟的科技產業基礎、活躍的開發者社群與深厚的軟體人才實力，是推動具商業應用潛力 AI 創新的重要據點。
Sea 共同創始人兼蝦皮購物首席產品官 David Chen 表示，台灣擁有充滿活力的科技與 AI 社群，Sea 很高興將黑客松系列賽事帶給台灣開發者。David Chen 說明，作為蝦皮購物母公司 Sea 與 OpenAI 合作的一環，本次黑客松將讓參與者有機會探索 OpenAI Codex、向產業專家學習，並將創新構想轉化為實際解決方案。他也期待透過此次活動，激勵更多台灣開發者運用 AI 為企業及社會創造更多價值，持續推動台灣 AI 人才與創新生態的長期發展。
除黑客松外，雙方亦持續合作，協助亞太地區商家導入 AI 技術與應用。蝦皮購物計畫將 ChatGPT for Business 導入賣家生態圈，協助符合資格的中小賣家運用 AI 技術生成高品質商品資訊與行銷內容、優化客服流程，以及自動化日常營運作業。賣家亦將可獲得 ChatGPT for Business 試用資格、資源導入、培訓課程及最佳案例分享，協助其更有信心地運用 AI。
OpenAI 國際業務主管 Oliver Jay 表示：「開發者是推動 AI 應用落實於真實世界的重要力量。台灣在 Codex 的採用與使用活躍度方面，已躋身全球前十大市場，展現出台灣開發者的堅實實力與熱情。此次與 Sea 攜手，首度將亞太區黑客松系列賽事帶到台灣，我們期待與在地開發者社群建立更緊密的連結，為台灣人才創造更多機會，運用 Codex 進行開發、彼此交流學習，並打造解決真實世界挑戰的創新方案。我們很高興能支持台灣新一代 AI 開發者，並期待見證他們的創新成果。」
本次黑客松開放具備 AI 開發工具實作經驗的開發者報名參與。參賽團隊將運用 OpenAI Codex 進行開發，並接受 OpenAI 亞太區及 Sea 技術團隊的專業指導。參賽團隊將透過開發 AI 解決方案回應解決現實挑戰，晉級決賽的隊伍將向由 Sea 與 OpenAI 的資深技術主管組成之評審團展示其創新成果與應用構想。
本次賽事將由 OpenAI 提供總價值 5 萬美元（約新台幣 150 萬元）的 OpenAI API Credits，協助得獎團隊持續進行產品開發與概念驗證；前五名團隊所有成員皆可獲得 ChatGPT Pro 一年使用資格。
台灣場結束後，Sea 與 OpenAI 亦持續將黑客松系列賽事拓展至越南、印尼、馬來西亞及泰國，為亞太地區更多開發者提供學習、開發及運用 AI 創新的機會。
報名資訊：
- 報名日期：即日起 至 2026 年 8 月 26 日
- 入選通知日期: 2026 年 9 月 1 日
- 活動時間：2026 年 9 月 12 日（星期六）09:00 - 21:30
- 活動地點：台北國際會議中心（TICC）