不少人習慣不用家電就拔插頭，希望節省電費，但並非所有電器都適合長時間斷電。日媒《FINANCIAL FIELD》表示，現代家電即使關機仍可能有待機耗電，用於維持時鐘、記憶體及遙控接收等功能。若想省電，可優先針對電視、電腦及長時間不用的冷氣拔除插頭，或利用具獨立開關的節能插座切斷電源。不過，冰箱、免治馬桶、瓦斯熱水器、Wi-Fi路由器等設備則不建議頻繁斷電，以免影響功能、設備壽命，甚至增加故障風險。
什麼是待機耗電？關機後仍可能持續用電
多數現代家電在關機狀態下仍會消耗少量電力，也就是俗稱的「待機耗電」。這些電力主要用於維持時鐘、記憶體、網路連線、遙控器接收等功能，因此即使設備沒有運作，仍有微量電流持續流動。若想完全停止耗電，除了關閉電源外，還必須拔除插頭，或利用可切斷供電的插座關閉電源。
根據日本資源能源廳統計，平均每戶家庭一年約用電4432度，其中約228度屬於待機耗電，占整體用電約5%。以日本電價估算，一年約增加7068日圓（約新台幣1424元）電費。
哪些家電拔插頭最省電？電視、電腦、冷氣效果最明顯
然而並非所有家電的待機耗電都相同，若想透過拔插頭節省電費，可優先從待機耗電較高的設備著手。
🟡電視：電視關機後仍需維持遙控接收與部分待機功能，以55吋4K電視為例，待機功率約0.5瓦，長時間累積仍可省下一筆電費。
🟡電腦：電腦若每天仍需使用，可改啟用睡眠模式降低耗電；若長時間不使用，則可直接關閉電源並拔除插頭。
🟡冷氣：冷氣也是常見的待機耗電來源，一般待機功率約2.4瓦，若進入非使用季節，可拔除插頭節省電力。不過，新型節能冷氣部分待機耗電已接近零，是否需要拔除插頭，可先參考產品規格。
此外，若冷氣長時間未使用，重新開機前建議提早4至8小時恢復供電，讓壓縮機潤滑油恢復正常狀態，避免零件受損、增加維修成本。
冰箱、免治馬桶別亂拔！頻繁斷電恐害故障率增加
雖然拔除插頭有助降低待機耗電，但並不是所有家電都適合長時間斷電。例如冰箱、冷凍櫃必須全天候維持低溫，不能隨意切斷電源；免治馬桶、瓦斯熱水器及住宅對講系統等設備，也需要持續維持待機狀態，才能正常運作。
Wi-Fi路由器若頻繁拔插，不僅使用不便，也可能造成網路不穩，除非長時間外出，否則通常不建議經常斷電。至於微波爐，在關機狀態下待機耗電相對較低，一般也沒有特地拔除插頭的必要。另外，頻繁拔插部分家電，也可能造成時鐘、排程錄影、定時開關機、網路設定等資料重置，智慧家電甚至可能需要重新連線，使用上較為不便。
台電也認證！建議善用節能插座 兼顧省電與安全
除了節省待機耗電外，長時間不使用的電器適度拔除插頭，也能降低插座積灰塵、受潮放電引發火災的風險。台電也曾提醒，具有待機功能的家電，包括會顯示時間、關機後仍亮燈，或可透過遙控器操作的設備，長時間不用時確實可拔除插頭節能。
如果覺得每天反覆插拔相當麻煩，也可改用具獨立開關、並具有過載自動斷電功能的延長線或節能插座，只需切換開關即可停止供電，不僅方便，也能減少插頭反覆插拔造成的磨損，在節能與使用安全之間取得平衡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
多數現代家電在關機狀態下仍會消耗少量電力，也就是俗稱的「待機耗電」。這些電力主要用於維持時鐘、記憶體、網路連線、遙控器接收等功能，因此即使設備沒有運作，仍有微量電流持續流動。若想完全停止耗電，除了關閉電源外，還必須拔除插頭，或利用可切斷供電的插座關閉電源。
根據日本資源能源廳統計，平均每戶家庭一年約用電4432度，其中約228度屬於待機耗電，占整體用電約5%。以日本電價估算，一年約增加7068日圓（約新台幣1424元）電費。
哪些家電拔插頭最省電？電視、電腦、冷氣效果最明顯
然而並非所有家電的待機耗電都相同，若想透過拔插頭節省電費，可優先從待機耗電較高的設備著手。
🟡電視：電視關機後仍需維持遙控接收與部分待機功能，以55吋4K電視為例，待機功率約0.5瓦，長時間累積仍可省下一筆電費。
🟡電腦：電腦若每天仍需使用，可改啟用睡眠模式降低耗電；若長時間不使用，則可直接關閉電源並拔除插頭。
🟡冷氣：冷氣也是常見的待機耗電來源，一般待機功率約2.4瓦，若進入非使用季節，可拔除插頭節省電力。不過，新型節能冷氣部分待機耗電已接近零，是否需要拔除插頭，可先參考產品規格。
此外，若冷氣長時間未使用，重新開機前建議提早4至8小時恢復供電，讓壓縮機潤滑油恢復正常狀態，避免零件受損、增加維修成本。
雖然拔除插頭有助降低待機耗電，但並不是所有家電都適合長時間斷電。例如冰箱、冷凍櫃必須全天候維持低溫，不能隨意切斷電源；免治馬桶、瓦斯熱水器及住宅對講系統等設備，也需要持續維持待機狀態，才能正常運作。
Wi-Fi路由器若頻繁拔插，不僅使用不便，也可能造成網路不穩，除非長時間外出，否則通常不建議經常斷電。至於微波爐，在關機狀態下待機耗電相對較低，一般也沒有特地拔除插頭的必要。另外，頻繁拔插部分家電，也可能造成時鐘、排程錄影、定時開關機、網路設定等資料重置，智慧家電甚至可能需要重新連線，使用上較為不便。
除了節省待機耗電外，長時間不使用的電器適度拔除插頭，也能降低插座積灰塵、受潮放電引發火災的風險。台電也曾提醒，具有待機功能的家電，包括會顯示時間、關機後仍亮燈，或可透過遙控器操作的設備，長時間不用時確實可拔除插頭節能。
如果覺得每天反覆插拔相當麻煩，也可改用具獨立開關、並具有過載自動斷電功能的延長線或節能插座，只需切換開關即可停止供電，不僅方便，也能減少插頭反覆插拔造成的磨損，在節能與使用安全之間取得平衡。