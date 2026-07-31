我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士據傳確實向塞爾提克討論過布朗（Jaylen Brown）交易案，但最終內部討論後，決定放棄這門生意，主因在於他們認為柯瑞退休後，布朗無法獨自帶隊走向下一階段。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今夏接連錯失「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）等球星，未能替生涯進入尾聲的柯瑞（Stephen Curry）找到重量級幫手。不過總教練科爾（Steve Kerr）仍力挺管理層，強調勇士不會為短期爭冠押上所有未來，有時候不做交易，反而才是最明智的選擇。勇士今夏與科爾完成2年3500萬美元延長合約，管理層隨即將補強重心放在頂級球星身上，但最終未能完成重磅交易。科爾表示，總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）清楚勇士在聯盟中的位置，也了解其他球隊與未來市場的變化，球團上下對於不能貿然出手已有共識。科爾接受《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）訪問時直言，「有時候不做任何交易，反而是對未來最好的選擇。」勇士希望持續累積正確操作，等到真正適合的球員與時機出現，再投入所有籌碼。勇士其實曾有機會得到布朗，但塞爾提克據傳要求多達4枚未來首輪選秀權，勇士最後選擇退出談判。球團不願為僅剩一至兩年的爭冠窗口，犧牲太多選秀權與年輕資產，也因此錯過進一步接觸詹姆斯的可能。勇士選擇耐心等待，卻也面臨時間壓力。球隊上季僅繳出37勝45敗，未能打進季後賽，而柯瑞即將年滿39歲，格林（Draymond Green）也已36歲，核心競爭力正隨年齡與傷病逐漸下滑。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）雖具備禁區高度與外線能力，上季卻只出賽32場，健康仍是不確定因素。科爾也承認，勇士近年最大問題不是完全缺乏天賦，而是主力陣容無法長期保持完整。面對外界質疑勇士浪費柯瑞生涯最後階段，科爾仍相信現有陣容具備反彈條件。他表示，球隊需要更好的健康運氣，也必須找到真正適合這批球員的攻守體系。科爾強調，真正決定球隊能否重新競爭的，不一定是轟動聯盟的交易，而是防守輪轉、進攻執行與球員健康等細節，「這或許不夠吸引人，但勝負往往就藏在細節裡。」