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看到綠色鋪面就騎上去，小心荷包失血！台中市議員黃守達在議會專案報告中指出，市內部分自行車道竟與「標線型人行道」一樣都是綠色，單車族若因為「看錯顏色」誤闖人行空間，最高恐吃上1,200元罰單。他強烈要求市府立刻盤點改善，別讓混亂的標線成為用路人的違規陷阱、黃守達說，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，標線型人行道標準色為綠色，自行車「專用道」若採彩色鋪面則應為磚紅色；而自行車「優先道」需以兩條間距至少1.2公尺的白色實線搭配自行車圖示劃設。然而，市府旁的府會園道自行車道卻仍採用綠底標線，明顯與現行法規不符。黃守達強調，交通工程講求「自明性道路」，民眾應能透過標線、顏色與空間配置，直覺理解如何通行。中央近年持續推動全國標示一致化，但台中現存的綠色鋪面卻時而代表行人空間、時而代表自行車道，傳遞訊息相當混亂。針對罰則部分，黃守達進一步指出，依「道路交通管理處罰條例」，自行車若違規駛入騎樓或未開放的人行道，可處新臺幣300元至1,200元罰鍰。在標示不一致的情況下，民眾難以判斷合法騎乘區域，不僅容易引發人車爭道，更無形中增加了受罰風險，對自行車使用者十分不公平。黃守達表示，這些不合時宜的標線雖是歷史遺緒，但既然中央已有一致規範，市府就應積極推動。由於自行車道管理橫跨交通局、建設局與觀旅局，包含路面自行車道、公園園道及觀光自行車道的銜接與標示，都有賴市府進行跨局處整合規劃。他具體要求，相關單位應儘速全面盤點市內的自行車專用道、優先道及人車共道路段，針對易生誤解或不符現行規範者訂定改善期程，逐步落實全市自行車標線一致化。