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藝人王子（邱勝翊）與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒至今，兩人不僅遭范姜彥豐提告侵害配偶權，法院也判決須連帶賠償100萬元，事件重創演藝形象，也讓過去一起錄製《全明星運動會》的好友群動向備受關注。曾與兩人同為《全明星運動會》成員的林昀希今（31）日與黃文星、李睿紳、邱子芯出席三立八點檔《針線緣》卡司發布會，被問及此事也鬆口透露近況，表示大家已經沒有聯絡了。林昀希表示，當初得知王子與粿粿的消息時，自己真的很震驚，「以前《全明星》的大家感情都蠻好的。」不過她也坦言，現在彼此幾乎沒有私下聯絡，大家都需要自己的空間。至於是否還有互動，她說大家頂多就是看到彼此的IG限時動態會按個讚，「群組也沒在用了。」被問到是否因事件影響友情，甚至陷入「選邊站」的尷尬處境，林昀希也坦率回應：「對啊。」她認為在這樣的情況下，多說什麼、多做什麼都顯得尷尬，因此沒有特別私下聯繫關心兩人，大家現在比較像是「隔空擁抱」的感覺，默默關心彼此就好。此外，大家也好奇她是否有參與當時備受討論的「美國行」，林昀希則澄清自己並沒有同行，「我那時候有工作，也沒有受邀。」她透露當時人在球賽工作，因此沒有參與那趟旅程。首次在八點檔飾演豪門千金的林昀希，開心表示過去總是演身世坎坷的角色，這回終於圓夢當千金小姐，更欣賞角色善良、重情重義的個性。她也分享，自從參加《全明星運動會》後，愛上各種運動，不僅擔任過緯來體育台籃球場邊記者，更將於10月25日挑戰長榮半程馬拉松。她坦言場邊連線壓力非常大，甚至聽不到自己的聲音，但很享受這份工作，也希望未來還有機會繼續主持體育賽事。