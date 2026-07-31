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▲長澤梓息影１１年（圖／截自網絡）

▲長澤梓息影１１年（圖／截自網絡）

日本知名女星長澤梓，在演藝圈活躍多年後於2014年正式宣布息影，如今時隔11年，她不僅結婚成為人妻人母，更跨足餐飲業，經營起一間，經常在Instagram分享工作日常與生活點滴，散發出與過去截然不同的幸福氛圍，也讓不少當年關注她的粉絲驚喜直呼「她現在過得好好」。根據台灣PTT表特版網友分享的近況照片，現年36歲、已為人妻的長澤梓，在自己經營的手作飯糰店內，開心捧著自家製作的飯糰擺拍留念，畫面中的她臉蛋紅潤、氣色極佳，看得出她相當享受目前這段引退後、投入餐飲創業的新生活。長澤梓也在IG分享了這張照片的拍攝背景，她提到這是在茂月商店舉辦的飯糰活動上所拍攝，自己相當喜歡這張照片，甚至將它設為目前的LINE頭貼。她進一步透露，活動當天品嚐了佐賀縣的特色套餐，食材選用當地頂級海鮮與天然種植蔬菜，最後大家一起享用了美味的手作飯糰，度過了愉快又充實的時光，字裡行間透露出對現在生活的滿足與熱愛。貼文曝光後，吸引不少網友留言關注，除了驚訝發現她的近況、直呼「難怪覺得好面熟」，更多人則是由衷替她感到開心，紛紛留言「她看起來好開心，祝福她」、「現在的生活狀態很棒」，展現出粉絲對她轉換人生跑道、專注家庭與事業的支持與祝福。從演藝圈息影、成家立業到投身餐飲創業，長澤梓這段轉型故事也讓外界看見，離開螢光幕前的人生，同樣能活出屬於自己的精彩篇章。