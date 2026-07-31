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黃文星、李睿紳、邱子芯、林昀希今（31）日出席三立八點檔《針線緣》卡司發布會，劇中飾演復仇女的邱子芯，戲外也突然公開感情狀態。被問到工作忙碌是否還有時間談戀愛，她大方認愛，透露目前有穩定交往對象，兩人已經在一起1年多，也表示兩人算是以結婚為前提發展。邱子芯近來連續演出三部八點檔，被問到如何調適高強度工作，她笑說，原本確實想休息一陣子，「本來有想說前面有沒有機會休息，結果沒辦法休息，謝謝大家愛戴。」至於空檔最想做什麼，她笑說沒有特別安排旅行，反而利用時間把多年蛀牙治療完成。雖然工作忙碌，但她坦言，只要有心戀愛和工作都能兼顧，「有心就可以做任何事。」她也首度鬆口目前有穩定交往對象，「有陪伴的人，也有發展的感情。」透露兩人已交往1年多，感情穩定，並以結婚為前提交往。至於身為演員難免有親密戲，拍吻戲是否需要向男友報備？邱子芯笑說，男友其實不太看八點檔，「他不會看，偶爾看到推播而已。」她認為另一半最重要的是支持彼此的工作，而男友也一直很支持她演戲，因此彼此相處沒有太大問題。劇中飾演復仇女的邱子芯，這次首度挑戰充滿計謀的角色，她表示以前幾乎都是演「傻白甜」，這次因人生重大變故踏上復仇之路，角色層次相當過癮。她還笑說，劇中與陳珮騏感情不好，因此對方現在在片場看到她都故意不太理她，「不要培養感情，保持距離，拍起來比較真實。」她也說這兩年最大的成就是終於把蛀牙全部補完，希望之後能把身體照顧得更好。