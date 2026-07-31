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洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）在對陣西雅圖水手隊的比賽中，主圖5.1局狂飆7次三振失2分，順利奪下本季第5勝。進入下半季後，佐佐木朗希展現出極佳的穩定度，連續3場先發皆投滿至少5局且失分控制在2分以下。對於佐佐木朗希的「超進化」，他的最佳搭檔、25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後皆給予了高度評價，並揭密其投球表現提升的關鍵。年僅25歲的捕手拉辛賽後受訪時指出，佐佐木朗希近期能持續好投的最重要原因，在於「能夠取得第一球好球」。拉辛詳細分析道：「當第一球能順利拿到好球數時，大家都很清楚他的指叉球（Splitter）有多麼出色。這讓配球變得非常有彈性與餘裕，即便球偶爾落在稍微偏甜的位置，也能有空間應對。」本場比賽佐佐木朗希的數據印證了拉辛的說法，第一球好球率（First-pitch strike rate）： 高達63%。直球（Fastball）佔56%、指叉球佔44%。在早早取得球數領先的情況下，佐佐木朗希靈活搭配直球與指叉球，送出7次三振。拉辛笑著表示：「只要把指叉球投在好球帶邊緣，就像今晚大家看到的一樣，能誘使打者大量空揮。他最近的投球真的很棒。」道奇總教練羅伯斯在賽後記者會上被問及佐佐木朗希下半季的轉變時，幽默回應：「這跟他在7月8日換手套（防止被破解投球習慣）沒關係。」羅伯斯接著大讚：「從下半季第一場對洋基隊的先發開始，就能看出他下定決心要好好投完這個賽季。他看起來簡直判若兩人！說實話，就像拉辛說的，他現在比以前充滿自信，不再迷惘或猶豫。我常說『確信』這個詞，現在的他眼中充滿了確信，狀態真的非常好。」雖然第6局因腿部抽筋出現亂流而沒能拿下優質先發（QS），佐佐木朗希賽後並未以此為藉口，反而深刻反省，並展現出對「先發位置」的執著：「今年我一直以先發投手的身分被使用，我自己也非常希望以先發身分回饋球隊。雖然季後賽又是另一回事，但那等賽季結束後再考慮，現在我只想全力以赴做好眼前的每一份工作。」除了投球表現，佐佐木朗希在首局面對水手打者坎宗（Dominic Canzone）時，也展現了強大的自信。當時內角直球被主審判定為壞球，佐佐木朗希第一時間摸了摸頭向捕手示意，拉辛隨即向主審提出「ABS（自動好壞球判定系統）挑戰」。最終系統顯示球體約三分之一壓在好球帶邊緣，成功改判為好球並三振打者，引爆全場球迷熱烈歡呼。佐佐木朗希賽後笑說：「從春訓到上半年，每一局我心裡都有覺得有些可惜或微妙的球。但那一球我真的很有自信，所以果斷提出了挑戰。」