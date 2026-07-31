我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟交易截止日前，聖地牙哥教士終結者米勒（Mason Miller）成為牛棚市場最大焦點。儘管教士仍在季後賽競爭行列，但若有球隊願意送上足以改造陣容的重磅籌碼，管理層仍可能考慮出售這位火球男。洋基、海盜、水手、小熊與國民，都被點名是可能下家。米勒本季出賽44場，繳出0.79防禦率、28次救援成功與85次三振，被視為聯盟最具壓制力的終結者之一，最快球速更可突破104英里。由於他本季薪資僅400萬美元，且球團可控制至2029年，教士若真的開放交易，索價勢必極高。洋基是與米勒傳聞連結最深的球隊。現任終結者貝德納（David Bednar）季後將成為自由球員，即使本季表現出色，球隊仍需要長期解答。米勒若加盟，不只能強化今年季後賽牛棚，也能直接接下未來終結者位置。大聯盟官網分析指出，洋基、海盜與水手是目前最具代表性的3支競爭者；紐約媒體也將米勒列為洋基交易清單首位，但同時強調教士要價太高，成交難度不低。海盜正力拚2015年後首度重返季後賽，牛棚卻是主要弱點。米勒低薪且還有多年控制權，完全符合小市場球隊需求，但海盜過去不願輕易送走頂級新秀，是否願意為終結者豪賭將是關鍵。水手則擁有較多具控制權的年輕先發，正好可補足教士其他位置需求。若能組成穆尼奧斯（Andrés Muñoz）與米勒的雙火球牛棚，季後賽後段局數將極具戰力。小熊本季多達12名投手曾拿下救援成功，卻始終沒有穩定終結者，若要追趕國聯中區領先者，米勒會是最直接的升級。小熊也被列為市場上積極尋找先發與牛棚投手的球隊。國民則是潛在黑馬，球隊牛棚表現拖累季後賽競爭力，但米勒並非單季租借球員，即使今年未能打進季後賽，也能成為未來數年的核心戰力。不過，教士仍距離外卡不遠，留住米勒衝擊季後賽的可能性依舊較高。除非對方願意拿出頂級新秀或多名大聯盟即戰力，否則這位火球終結者未必真的會在交易截止日前換穿球衣。