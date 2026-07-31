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▲六福村規劃SNOOPY與查理布朗人偶見面會，另外還有NOOPY造型餐點，每天限量僅有10份。（圖／六福村提供）

義大世界推父親節檔期 爸爸特價288元

▲義大世界將於8月7日至16日推出「超級老爸放電日」，老爸特價288元。（圖／義大世界提供）

六福村主題遊樂園又有新活動！此次將結合經典作品《花生漫畫》，即將在8月份於六福村歡樂登場，園區不僅規劃了超萌的SNOOPY與查理布朗人偶見面會，即日起於官網開放「SNOOPY造型咖哩飯限量套餐」線上預購。六福村更提到，因應父親節週末與指定壽星也推出專屬優惠，8月8日至8月9日，父親本人可享有「六福村主題遊樂園免費入園」，這三天的壽星也享「水陸雙樂園免費入園」。六福村提到，8月份規劃了5場專屬的「SNOOPY與查理布朗見面會」，將於8月2日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日的周末日期舉行，SNOOPY與查理布朗，將於下午1點30分至2點，在園區內充滿美式風情的「美西區牛仔小屋」登台，每場次限定僅有半小時，粉絲可以一起合影。另外，六福村更精心推出引爆話題的「SNOOPY造型咖哩飯限量套餐」，即日起正式於六福村官方網站開放線上限量預購，每天僅有10份，聯名價1299元（原價2150元），套餐內容包含六福村單人入園票券1張、超吸睛的SNOOPY造型咖哩飯1份，並附贈值得珍藏的聯名限量小物與限量票卡各1份。迎接父親節到來，六福村還有爸爸優惠，8月8日至8月9日週末兩天，父親本人只要出示相關身分證件，即可享有「六福村主題遊樂園免費入園」。此外，為了歡慶8月10日六福村生日，園區更加碼推出壽星同慶活動！凡是生日落在8月8日、8月9日、8月10日的幸運兒，只要在這三天（8月8日～8月10日）期間，可享有「水陸雙樂園免費入園」的最高禮遇。🟡「8/2(日)、8/9(日)、8/16(日)、8/23(日)、8/30(日)下午 13:30 至 14:00： 六福村 美西區 牛仔小屋另外，位在高雄的義大世界，則是於8月7日至16日推出「超級老爸放電日」，爸爸本人搭配一名同行者購票，享288元入園優惠；8月8日還有小小希臘勇士夏令營、帝國戰士嘉年華，以及18隻全動態恐龍、親子互動活動陪全家歡度假期；義大世界購物廣場同步集結父親節新裝、主題特色餐廳、滿額摸彩及來店禮等。