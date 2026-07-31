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台鐵大家為何不搭了？票價漲乘客有感「轉搭客運、高鐵多」

台鐵去年終於動了凍漲30年的票價，平均每公里從1.46元調漲至1.82元，整體調漲幅度平均達到26.8%

去年7月至今年5月與上年度同期相比，約流失82萬人次，減幅0.37％，短程運量成長1％，中長程減少6％。

▲根據台鐵最新統計，漲票價滿1年，車票收入增加大約3成，但運量卻出現減少趨勢，去年7月至今年5月與上年度同期相比，約流失82萬人次，減幅0.37％。（圖／記者張家瑋攝）

「以前北高只要800多，現在漲到快1000，真的不如搭高鐵省時間」、「漲價真的影響蠻大的，現在都搭客運了」、「長途改搭客運，中程直接轉高鐵比較快了，票價台鐵已經沒有吸引力」。

台鐵一年82萬旅客消失！工會點出致命問題：不只是票價漲價

中長程票價與高鐵的差距縮小，西部幹線可以考慮調度太魯閣號或普悠瑪號來增加分段直達車

部分列車增停了小站，導致整體的乘車時間拉長

▲台鐵票價調整之後，中長程票價與高鐵的差距縮小，加上搭車時程又長，不少人乾脆轉往更便宜的客運或者速度較快的高鐵搭乘。（圖/台鐵官網）

高鐵近幾年不論是搭乘人數的成長、營收都是遠勝於台鐵，然而根據台鐵的最新統計資料，在去年票價漲價之後滿一年，對比去年7月至今年5月與前年同期數據，總運量從2.21億人次降至2.2億人次，一年之間流失了約82萬人次，微幅下滑0.37%。台鐵企業工會就表示，除了票價調漲對民眾有感之外，部分列車增停了小站，導致整體的乘車時間拉長，民眾也對此有怨言。，以台北至高雄來看，自強號的新票價就調漲了151元，新票價為975元，旅客對於漲價也非常有感，加上這樣北高、北南縮短了價差，許多人也開始轉往高鐵、客運搭乘，讓台鐵搭乘人數或多或少都有受到影響。根據台鐵最新統計，漲票價滿1年，車票收入增加大約3成，但運量卻出現減少趨勢，然而《NOWNEWS》記者有高雄友人本來都是搭火車往返中長途，就是因為去年調漲票價之後轉往客運搭乘，尤其現在和欣客運白金臥艙又正夯，票價還比火車便宜、座位更加舒適。不少以前中長途台鐵乘客也表示面對中長程旅客流失的情況，台鐵企業工會祕書長陳世杰分析，票價調整之後，，像是規劃台北到台中、潮州到台中等路段，藉此吸引不希望頻繁轉乘的旅客搭乘；台鐵產業工會祕書長朱智宇則提及，在改點之後，，進而引發不少搭乘民怨，班次與停靠站的規劃應回歸專業，避免讓政治力介入排班作業。對於運量衰退以及工會訴求，台鐵則回應，未來將持續精進購票、取票以及整體的乘車體驗，事故件數也呈減少趨勢，各措施如針對每周事故檢討、行車人員落實SOP考核、提高個人無責任工作獎金及增加達成降低事故件數目標獎金等，皆持續推動中。