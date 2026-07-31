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前西武獅隊名將渡邊久信，從入團到引退轉任監督、GM，生涯在西武隊待了35年左右。（圖／達志影像／美聯社）

日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊傳奇名將渡邊久信，從高中畢業入團到引退轉為監督、GM，實質待了長達35年左右，近期渡邊在談話性綜藝節目《DUGOUT!!!》中，挑選出自己心中的6人先發輪值。渡邊選入台灣旅日名將郭泰源，成為輪值第3號投手，但渡邊直言，「在我心中，他就是No.1。在那個年代的投手水準當中，他絕對是首屈一指。無論是直球、滑球還是噴射球，當時與他對決過的敵隊打者大家都會說，『最強的果然還是郭泰源』。」渡邊久信在1983年日職選秀會以第一指名加盟西武獅，隨後也曾效力於養樂多隊及台灣大聯盟高屏雷公，在日職通算拿下 125勝。退役後，渡邊先後擔任過西武隊的監督與GM。從18歲踏入職棒圈算起，在西武球團「實質待了長達35年左右」。近期渡邊在節目上，也選出自己心目中的西武隊最強輪值。對於開幕戰投手的選擇，渡邊理所當然地表示，「東尾就是球隊的王牌，選他作為開幕戰投手，代表著我們這季將以這位投手為核心運作的決心展現。」談到松坂大輔，渡邊表示，「大輔擁有壓倒性的存在感。從小孩子到老爺爺老奶奶，他的粉絲年齡層非常廣，甲子園的巨星總能深深抓住球迷的心。」聊到來自台灣的郭泰源，渡邊大讚，「無論是直球、滑球還是噴射球，當時與他對決過的敵隊打者大家都會說，『最強的果然還是郭泰源』。」郭泰源曾於1984年到1997年效力西武隊，生涯奪下117勝68敗，防禦率3.16，是西武隊黃金時期的核心成員。至於現任西武隊監督西口文也，渡邊評價，「他是西武獅隊史拿下最多勝的投手，也是一位一生效力西武隊的投手。」對於工藤公康，渡邊更是讚不絕口，「他的投球姿勢簡直可以當作左投手的教科書，投球動作真的非常漂亮且符合物理力學。就算是右投手，把工藤的投球影片透過鏡像翻轉過來參考學習都不為過。」談到目前效力於東北樂天金鷲隊的岸孝之，渡邊對其心態與身體的強韌感到驚嘆，「我覺得岸真的很厲害，到現在還能在場上投球。憑著那纖細的體型，投球狀況沒有太大起伏，也沒有什麼大傷，能健健康康地投到40多歲真的很了不起。」對於先發輪值中沒有納入自己，渡邊露出溫和的笑容謙虛表示，「我就不把自己放進去了。如果是選10個人的話，我可能還有機會擠進去。」第1戰：東尾修第2戰：松坂大輔第3戰：郭泰源第4戰：西口文也第5戰：工藤公康第6戰：岸孝之中繼：潮崎哲也後援：湧井秀章