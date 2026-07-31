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打造「台灣蔣家軍」 助蔣萬安更上一層樓

8成小草倒向李四川！725上凱道再迎新氣象

2026地方大選腳步逼近，高雄市長選戰也逐漸升溫，國民黨主席鄭麗文近期多次喊話要突破南部艱困選區，力拚攻下綠營長期執政地盤；民進黨則誓言守住高雄、台南等南部核心縣市。隨著藍綠攻防持續加劇，資深媒體人吳子嘉分析，國民黨「有可能」拿下高雄，關鍵原因就在於民進黨推出的參選人「太肉腳」。吳子嘉30日在網路直播節目《董事長開講》中，網友提問談到，台北市長蔣萬安是否應該把更多心力放在輔選高雄、台南，以進一步累積全國聲望？不過，他認為，台南幾乎沒有機會翻盤，「沒有一點機會」；但高雄有可能勝選，「因為民進黨高雄市長參選人太肉腳了。」目前綠營所推出的候選人為立委賴瑞隆，迎戰國民黨籍參選人柯志恩。除了高雄選情外，吳子嘉也建議蔣萬安應開始布局全國，成立屬於自己的「蔣家軍」，但不能只是侷限於台北，而是打造「台灣蔣家軍」。如此一來，北市府團隊就必須有人留守，像是台北市研考會主委殷瑋可以負責穩定市政，擔任幕僚或市府局處首長，讓蔣萬安能夠放心深入中南部經營。吳子嘉直言，若蔣萬安有意挑戰更高層級，目標就不能只放在台南、高雄，而是應該全台走透透，走訪各地了解民意，讓全台灣的民眾都能看見他的身影、留下足跡，才有資格談論更上一層樓。談到新北市長選情，吳子嘉則引用《TVBS》最新民調指出，國民黨參選人李四川以43.7％支持度，領先民進黨參選人蘇巧慧的36.8%，差距達6.9個百分點，整體局勢相當有利。不過，他認為這樣的領先幅度仍不夠大，因為民調可能存在機構效應，若扣除相關因素，雙方差距恐怕會縮小。吳子嘉進一步分析，這份民調是在725上凱道前完成，照理說，活動過後藍營士氣提升，李四川的支持度應該還要再拉開，而目前藍綠基本盤逐漸歸隊，超過8成小草力挺李四川，是個好現象。此外，他也特別提到，李四川是少數能在年輕族群支持度上領先蘇巧慧的國民黨政治人物，這在藍營可說是難能可貴，也將成為新北選戰的重要優勢。