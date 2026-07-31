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斥資重金打造的「台中購物節」與「鍋烤節」，究竟是振興經濟還是市長個人的宣傳秀？市議員陳淑華質詢指出，市府將大筆活動經費化整為零，藏在各局處為市長盧秀燕「擦脂抹粉」，卻對預算流向三緘其口；不但未創造經濟加乘效果，更暴露出市府「重宣傳、輕食安」的施政漏洞。陳淑華表示，市府耗費大量資源大肆宣傳鍋烤節，但對比近期的「中聯油」事件，顯見民眾最關心的食品安全，在盧市府的施政順序中遭到邊緣化。她呼籲市府，將施政重心回歸市民，嚴格把關食安才是正道。陳淑華說，市府「台中購物節與鍋烤節專案報告」對這兩項活動的業務費用流向隻字未提。她質疑市府「不敢把預算支用明細攤開」，不僅是刻意逃避議會監督，更讓人擔憂實際花費的金額恐遠超過議會通過的預算數。此外，她揭露，市府一樓大廳光是掛出宣傳盧秀燕的大幅海報，花費就高達數十萬元。她批評盧市長將公帑當作私款，把宣傳預算隱藏在各局處，有錢為自己包裝，卻未妥善照顧基層市民。陳淑華也諷刺地套用國民黨立委翁曉玲的邏輯表示，既然市長個人聲量高，市府的媒宣費應該全數刪除，大可直接透過臉書等社群平台宣傳即可，呼籲市府立刻停止這種耗費人民納稅錢包裝個人的作法。