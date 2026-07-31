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國發會為協助我國企業赴美打造供應鏈，並展現政府積極創造台美投資互惠條件及優化雙邊經貿體系決心，今（31）日宣布，「企業投資美國融資保證機制」已由國發基金、中國輸出入銀行與15家參與銀行完成三方合約簽訂，即日起正式開始受理企業申請。國發會表示，在「根留台灣、布局全球、行銷全世界」的總體戰略下，政府正積極以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，以深化雙邊經貿夥伴關係。企業投資美國融資保證機制支持金融機構提供最高2,500億美元的企業融資，協助赴美投資企業資金取得。本機制將採分期漸進方式推動，首期專款由國發基金出資8億美元，結合國內銀行出資5.75億美元，總額達13.75億美元，預計初期可促成金融機構提供高達550億美元的企業融資。國發會表示，為深化台美經貿合作，擴展我國科技產業全球影響力，本機制將提供在半導體或資通訊科技等領域的我國企業或本國人控制之國外企業，在資本性支出、充實營運資金、或是發展產業聚落所需之各項開發與營運所需融資保證。在融資規模上，單一企業融資額度最高可達50億美元，並由本機制提供最高5成融資保證，透過與銀行共同分攤風險，協助企業取得資金。本次出資參與銀行包含：台灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀等8家公股銀行，以及台北富邦、國泰世華、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託等7家民營銀行，共計15家國內銀行，再加上國發基金出資，未來首期13.75億美元保證專款，將委託中國輸出入銀行國家融資保證中心辦理融資保證業務。國發會表示，促進台美經貿合作，協助台灣供應鏈對外擴張，有助壯大台灣本身經濟實力，政府將持續以具體行動展現積極作為。透過國家融資保證機制，不僅能有效降低銀行授信風險，更能滿足赴美企業資金需求。有赴美投資規劃企業，即日起可向15家參與銀行提出融資需求，或撥打輸銀國家融資保證中心單一窗口專線（02）2321-8129洽詢，政府將持續攜手產業與金融業，共創我國科技與經濟榮景。