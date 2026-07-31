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李睿紳、邱子芯、林昀希、黃文星今（31）日出席三立八點檔《針線緣》卡司發布會，4人首度合體亮相，分享劇中錯綜複雜的四角戀情，事隔9年回歸三立演戲的黃文星也大方暢聊戲外生活，2022年買了千萬賓利敞篷車曾引發話題，對此他低調透露車子已經賣掉了：「擁有過就好。」隔9年回歸三立拍攝八點檔，黃文星飾演豪門二代黃俊傑，從小活在哥哥陳冠霖飾演角色的光環下，一心追逐哥哥腳步，希望獲得家人認同。他透露劇中角色因內心空虛、渴望被肯定而走向婚外情，但現實生活中的自己完全相反，笑說：「我現在很幸福美滿，根本沒有邪念。」生活除了工作之外，時間都奉獻給家人了。邱子芯也爆料，黃文星曾跟她分享，夢想就是開著敞篷車載老婆一起去看日出，讓她直呼對方是十足愛家好男人。至於曾引發討論的賓利敞篷車，他也透露已經出售，「擁有過就好，台灣其實沒有那麼適合開。」談到多次合作的搭檔王凱驟逝，黃文星表示自己私下跟他沒有太多私交，是看到新聞才知道，因此也感到很意外，並感嘆最近像是傅子純、王凱等人的離開，讓他更覺得人生無常，因此更提醒自己要重視健康，目前最重視飲食控制與睡眠，過去愛吃重鹹、重辣，如今都已經戒掉，健康檢查也沒有紅字。此外，這次飾演財經記者的李睿紳與《百味人生》的角色相比更加理性穩重，也是妹妹心中「亦兄亦父」的存在。他笑說劇中身邊幾乎都是女生，「活在女人圈裡。」首次與林昀希搭檔，他也透露拍戲時都會刻意把現場氣氛弄得輕鬆一點，兩人最大的共同點，就是外景時都特別容易流汗。