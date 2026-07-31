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大聯盟交易截止日前，美聯東區可能爆發捕手搶人大戰。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，紐約洋基、波士頓紅襪與坦帕灣光芒，都對科羅拉多洛磯明星捕手古德曼（Hunter Goodman）展現不同程度的興趣，不過目前尚不清楚3隊是否已正式提出報價。古德曼本季火力全面爆發，約100場比賽敲出31發全壘打，長打率超過5成，OPS接近0.900，並首度入選明星賽。對於缺乏捕手進攻產量的美東球隊而言，他不只是短期補強，也因仍有3年球團控制權，具備成為長期主戰捕手的價值。洋基目前仍讓威爾斯（Austin Wells）獲得大量出賽時間，主因是他與投手群配合良好，守備端也較受教練團信任；但威爾斯本季打擊表現低迷，OPS僅約0.500，讓捕手位置成為球隊交易大限前亟需升級的一環。古德曼的右打長打火力，能立即替洋基補強打線深度，也適合洋基球場的短右外野設計。不過他的三振率超過3成，捕手守備尤其是偷好球能力，也被視為主要疑慮。若加盟洋基，球團可能期待捕手部門協助改善他的蹲捕細節。紅襪也在市場尋找能提供長打的捕手，古德曼可直接補強打線中後段；光芒則希望找到具多年控制權、薪資成本相對可控的球員，古德曼的合約條件與年齡都符合球隊一貫的建隊方向。不過，洛磯並沒有急著出售古德曼。大聯盟官網指出，球團目前索價極高，甚至向紅襪要求農場頂級新秀阿里亞斯（Franklin Arias），也向光芒詢問農場頭號新秀吉倫（Theo Gillen）。這代表任何球隊若想完成交易，都可能必須付出自家最重要的年輕資產。古德曼最大的吸引力，在於捕手位置難得一見的全壘打產量；但高三振率與防守穩定性，也讓買方必須評估他的火力能否抵銷守備損失。尤其洋基向來重視捕手引導投手與防守能力，是否願意為進攻大幅改變用人方向，將是交易能否成形的關鍵。洋基、紅襪與光芒不只是季後賽競爭對手，如今還可能爭奪同一名明星捕手。若其中一隊成功得到古德曼，不只補強自身最大弱點，也可能直接改變美聯東區未來數年的戰力平衡。