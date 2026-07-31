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吉伊卡哇聯名7-11超黑暗！新品「燉赤魚」藏地獄梗：粉絲喊沒人性

▲《吉伊卡哇》劇場版與日本7-11聯名，其中新品「燉赤魚」（赤魚の煮付け）因神還原地獄名場面而爆紅。（圖／日本7-11官網）

吉伊卡哇「燉赤魚」藏虐心劇情！7-11還原地獄名場面

▲在《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》與漫畫版劇情中，島上的居民「二葉」性命垂危，「一葉」為了拯救夥伴，決定襲擊海妖賽蓮的身旁的人魚，並將其煮成人魚肉換取永生，引發海妖賽蓮的悲憤復仇與後續揪心的命運。（圖／YouTube Medialink Hong Kong）

超人氣IP吉伊卡哇電影大作《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，於今（31）日全台正式上映，首日各大影城就擠滿吉友們，甚至有不少粉絲清晨就來排隊為了搶到首周限定特典。吉伊卡哇人氣滿滿，近期還趁著電影上映前，與日本7-11聯名推出限定商品，沒想到新品「燉赤魚」料理瞬間在網路上引發熱議，靈感來自於電影中的黑暗劇情，讓一票粉絲崩潰「太沒人性了」。《吉伊卡哇》首登大銀幕之作《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》展現IP現象級魅力，看似可愛卻被評價劇情黑暗的反差特點，吸引各大影迷前往朝聖。官方近期為了宣傳電影，還與日本7-11聯名，推出島二郎炸豬排咖哩、限定島拉麵多達10項限定商品，每款商品皆以電影劇情為靈感，其中「燉赤魚」（赤魚の煮付け）新品意外在社群引發討論。「燉赤魚」（赤魚の煮付け）推出後便在吉友圈造成轟動，引發粉絲崩潰留言「也太地獄了吧」、「有看完本次劇情的人，都會知道有多麼地獄」、「這太沒人性了吧」、「這個燉魚肉怎麼感覺有點暗黑」、「這個燉魚肉真的可以吃嗎」。至於為什麼「燉赤魚」讓粉絲們如此激動？其實在《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》與漫畫版劇情中，島上的居民「二葉」性命垂危，「一葉」為了拯救夥伴，決定襲擊海妖賽蓮的身旁的人魚，並將其煮成人魚肉換取永生，引發海妖賽蓮的悲憤復仇與後續揪心的命運。如今7-11與吉伊卡哇聯名，直接將這段劇情作為靈感推出新品，難怪讓粉絲痛心不已。根據日本7-11官方資訊，日本7-11「燉赤魚」（赤魚の煮付け）單價為298日圓（約新台幣60元）、含稅321.84日圓（約新台幣64元），官方還描述，重現電影中出現的燉赤魚，將整尾赤魚連骨慢火燉煮，讓鮮甜滋味與膠原蛋白融入湯汁，呈現濃郁醇厚的美味。然而對看過電影的粉絲而言，這道料理不只是美食，更是令人印象深刻的「地獄名場面」，因此聯名消息一出，立刻掀起熱烈討論。