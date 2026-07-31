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▲歐洲模式（ECMWF）31日下午最新數值模式預報顯示，白海豚颱風有可能接近台灣北部海面。（圖／ECMWF）

▲歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）研發的AIFS於31日下午針對白海豚颱風路徑的最新預報資料。（圖／smca.fun）

▲Google FNV3（AI）系集預報於31日下午針對白海豚颱風路徑的最新系集路徑預測。（圖／smca.fun）

今年第13號颱風「白海豚」已成為強烈颱風達兩天的時間，預報路徑由原先影響日本，逐日大幅調整至進入東海一帶，今日最新歐洲模式（ECMWF）與AI預報顯示，白海豚颱風可能以高緯西行姿態靠近中國沿岸，其中歐洲模式距離台灣北部相當接近。根據日本氣象廳下午最新觀測資料顯示，白海豚颱風目前中心位置在北緯18.7度，東經161.0度，以每小時15公里速度朝西北西移動，中心附近的最大風速每秒55公尺 (110kt)，強度達日本氣象廳的「猛烈颱風」標準。台灣時間今日下午的最新一報歐洲模式（ECMWF）顯示，白海豚颱風路徑前期朝著各國氣象機構方向預測，由西北西至西北方向後，轉為西行。接著朝著東海方向前進，預報顯示白海豚不排除以相當接近台灣北部海面的情況下通過，但時間仍長，預報仍有極大變數。歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統AIFS系集預報路徑則顯示，白海豚颱風可能在高緯以西北西的方向朝著東海中北部一帶往上海附近靠近。Google AI FNV3系集路徑也出爐，主觀路徑預測指向浙江北部一帶，系集路徑則集中在浙江至福建北部，相較AIFS來得稍微南邊。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，由歐洲（ECMWF）傳統物理模式對於白海豚合併94W的預報過程，可以看到兩者合併之後，原本就不小的白海豚環流變得更加巨大，路徑上也有些許不規則的擺動。他提到，因為兩者合併的位置應該會演變成更大尺度季風低壓環流的中心區域所在，所以有機會造成颱風路徑的不規則擺動變化，這種擺動變化的程度可大可小，目前也很難預測最後的結果到底是如何，未來只能繼續觀察94W的發展以及跟白海豚之間的互動情況。吳聖宇強調，如果這個合併過程的擺動不大，那麼最後的關鍵仍會是取決於北方的高壓強弱變化，高壓弱則北偏幅度大，高壓強則比較偏西走也比較靠近台灣，現在不必太擔心說會有什麼很戲劇化的情況，一切都還不好說。另一方面，由於白海豚颱風路徑出現調整，對於中國的威脅有增加趨勢，中國江蘇省當地媒體也提高警覺，颱風預計在8月7日前後趨近華東沿海，且可能接近浙江附近，為中國東部沿海帶來風雨。