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▲患者發現枕頭旁有幾隻奄奄一息的蟑螂。（圖／大仁科技大學眼科教授洪啟庭提供）

南部地區一名女子一睡醒後，雙眼眼皮感到非常癢，照鏡子更發現額頭及雙側上眼皮布滿橘黃色沉積，且發現枕頭旁有幾隻奄奄一息的蟑螂。收治患者的大仁科技大學眼科教授洪啟庭表示，依患者提供的照片研判，應是台灣居家常見的德國蟑螂，橘褐色素沉積是來自破碎的蟑螂，其內含蛋白質過敏源、強效蛋白酶以及攜帶的病原體等，誘發蕁麻疹與過敏。洪啟庭認為，蟑螂可能趁患者熟睡時爬過其臉部，患者因皺眉、眨眼或下意識伸手抹臉，意外將蟑螂傷亡，橘褐色素沉積是來自破碎的蟑螂所含的蛋白質過敏原、蛋白酶及病原體，也可能因此引發皮膚搔癢及過敏反應。所幸患者在醫療人員以清水徹底清除患者臉上的橘色沉積物，再給予複方藥膏治療，皮膚症狀隨後改善。洪啟庭提醒，若未立即清洗，又因搔癢反覆抓傷皮膚，可能形成深褐色甚至黑色色素沉澱，往往需要數月才會逐漸淡化，也可能增加二次感染風險。洪啟庭也提醒民眾，德國蟑螂最活耀的季節，約在5月至9月。溫熱潮濕環境會大幅縮短卵粒孵化與幼蟲成熟的時間，外其喜歡糕點、糖果、澱粉類、廚餘食物、掉落皮屑、毛髮、衣物或枕頭套上殘留的汗液與油脂；甚至書本紙張、膠水、壁紙糊也是其食物，因此要注意其特性，蟑螂身上有高度致敏的蛋白質Bla g系列會引起過敏與氣喘。另外也會造成來二次感染，其攜帶大量病原體 (例如沙門氏菌、大腸桿菌），會使皮膚病惡化與衍生其他疾病。最主要是該案例為首次在人體身上發現德國蟑螂破裂殘體產生的橘色沉積，日後讀者有發現類似狀況發生，不用驚慌為何有類似硃砂一樣潑灑痕跡，此個案或許是個依據。