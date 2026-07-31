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香港資深藝人胡楓（修哥）6月才用超高齡94歲開唱，刷新金氏世界紀錄，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」，想不到最近竟傳出他因急性膽管炎引發敗血性休克，一度命危送進加護病房（ICU）昏迷長達4天，病況曝光後讓外界相當震驚。根據港媒報導，胡楓因膽結石掉入膽管，引發急性膽管炎，細菌進一步侵入血液造成敗血症休克，由於情況危急，他被緊急送往醫院加護病房搶救，甚至呼吸困難一度插管治療，並陷入昏迷4天，醫療團隊替他進行膽管引流手術，之後再切除膽囊，避免再次感染。主治醫師透露，胡楓這次可是在鬼門關前走了一遭，「像是在天堂打了個轉」，點出高齡患者一旦併發敗血症，死亡風險相當高，許多人因此喪命，幸好胡楓求生意志相當堅毅，才能挺過難關，最終順利康復出院。胡楓事後拍攝影片向外界報平安，坦言自己昏迷期間，腦海中浮現家人與好友的身影，一心只想再見大家一面，這份牽掛也成為支撐他戰勝病魔的重要力量，他目前精神狀況良好，復原狀態穩定。