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「罰單開得再多，都不等於路變安全！」台中市114年度交通罰鍰超收超過6.4億元，引發市議員周永鴻抨擊市府將科技執法當成斂財工具。周永鴻今(31)日於議會質詢要求，交通局必須攤開科技執法設置前後的事故對比數據，並將這筆高達6億的超收罰鍰，全數回饋於標線改造與道路安全工程，真正還給市民一條安全的路。周永鴻指出，台中市交通事件裁決處114年度「罰款及賠償收入」原編列23.5億元，實際決算高達29.3億元，大幅超收5.8億元，增幅約24.7％；此外，同年度警察局「罰金罰鍰及怠金」原編列5,533萬元，決算更達1億2,263萬元，超收6,730萬元，超收幅度高達121.63％。周永鴻質疑，兩項收入皆出現明顯超收，市府在公布執法績效之餘，卻未能同步向大眾說明這筆龐大的罰鍰增長，究竟實質替台中市降低了多少交通事故與死傷人數。周永鴻強調，科技執法僅是交通管理工具，不能直接等同於交通安全改善。肇事率能否實質下降，根本關鍵仍在於道路設計、路口工程、號誌調整、標誌標線及人行環境等交通基礎設施是否優化。若市府僅片面公布科技執法取締成果，卻未釐清事故防制成效是來自「嚴格執法」還是「工程措施」，就不能將交安改善的功勞全歸因於科技執法。周永鴻要求交通局，將科技執法視為「市府提款機」的疑慮，應逐一公布各處科技執法設置前後的事故件數、傷亡人數、違規件數及罰鍰收入，並明確區分工程與執法各自產生的改善效益。此外，周永鴻也要求市府清楚交代罰鍰超收後的使用流向。這筆經費應優先投入事故熱點改善、人行環境及交通安全工程，絕不能只見市庫收入增加，卻不見相對應的道路改善。他重申「罰單開得再多，市庫收得再滿，都不等於路變安全了，市府必須讓超收的錢真正回到道路工程上。