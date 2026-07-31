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中華職棒樂天桃猿隊今（31）日正式宣布，已與今年新人選秀會中選進的首輪投手陳趙羿勳、次輪內野手鄭鈞澤、6輪投手吳柏霆等3位新秀達成加盟共識，雙方皆簽下為期2.5年的合約。這3位備受矚目的新血預計將於8月1日正式向球隊報到，並隨即投入二軍訓練行程，正式展開職棒生涯。其中陳趙羿勳以簽約金510萬、激勵獎金80萬元入隊，鄭鈞澤以簽約金400萬元、激勵獎金80萬入隊，2人月薪皆是8萬。合約細節方面，球團以簽約金510萬元、激勵獎金80萬元，月薪8萬元的條件，簽下備受期待的第一指名右投手陳趙羿勳；第二指名內野手鄭鈞澤憑藉出色的運動能力與內野中線守備判斷獲得球團青睞，球團評估其未來具備扛起游擊大關的能力，以簽約金400萬元、激勵獎金80萬元及月薪8萬元加盟；此外，第六指名左投手吳柏霆亦以簽約金110萬元、激勵獎金45萬元及月薪7萬元的合約正式入團。樂天桃猿球團表示，非常歡迎這三位新秀加入，期待他們在二軍磨練期間展現拚勁，早日適應職業節奏，爭取上一軍貢獻戰力的機會。至於其餘五名新秀，球團目前正持續洽談中，後續進度將另行公布。桃猿在今年選秀會共指名8位選手，當時總教練曾豪駒曾表示，球團蠻滿意選秀結果，「都有照我們所推測下去選。當然不管選得怎麼樣，最重要的是未來的2年、3年，能不能將這些選手送上一軍，讓他們成為是球隊的戰力。」曾總當時也說，「我們本來投手的人數就比較少，所以首輪選到陳趙羿勳，培養成未來的先發投手戰力。」