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台積電（2330）今（31）日火力全開，股價開高震盪走高，午盤約12時30分攻上2420元漲停價，盤中雖數度打開漲停，但尾盤再度鎖死，以2420元漲停作收，單日勁揚220元，創下台股史上第三次收盤漲停紀錄，也是歷來最高的漲停價。若以今日收盤計算，台積電市值單日暴增約5.71兆元，對加權指數貢獻約1751點，雙雙改寫歷史單日最高紀錄，再次展現「護國神山」對台股的巨大影響力。回顧台積電過去兩次收盤漲停，第一次發生在2020年7月27日，當天收424.5元、上漲38.5元，漲幅9.97%；第二次則是2025年4月10日，以863元作收、上漲78元，漲幅9.94%。2020年7月的漲停，主因是英特爾（Intel）宣布7奈米製程進度延後，並計畫擴大委外代工，引爆市場對台積電接單的樂觀預期。消息帶動台積電ADR一度大漲逾14%，隔周續漲12.65%，激勵台積電在台股於7月27日收漲停，7月28日盤中也一度亮燈，但終場未能鎖住漲停。至於2025年4月10日，則是受惠於美國政府宣布暫緩實施對等關稅90天，市場擔憂大幅降溫，全球科技股與半導體族群同步展開報復性反彈，推升台積電收盤攻上漲停。相較前兩次，台積電此次以2420元漲停作收，不僅寫下歷來最高漲停價，也創下史上第三次收盤漲停紀錄，同時改寫單日市值增加5.71兆元、貢獻大盤1751點等多項歷史新高，成為台股史上最具代表性的漲停行情之一。