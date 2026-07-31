強烈颱風白海豚持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（13）日上午11時颱風距離台灣約4200公里，正朝西北西方向前進，目前颱風眼清晰、核心結構完整，未來1至2天環境仍有利發展，強度可望維持巔峰，甚至還有小幅增強空間。不過，下周中後期抵達沖繩附近後，受到太平洋高壓強弱變化影響，路徑將出現分歧，雖然直接侵台機率仍偏低，不過近期路徑確實還有西修趨勢，因此仍須持續觀察。
白海豚維持巔峰強度！颱風眼清晰、核心結構紮實
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，強烈颱風白海豚今天上午11時距離台灣約4200公里，目前持續朝西北西方向移動，並維持強烈颱風等級。從衛星雲圖觀察，颱風眼清楚可見，核心結構相當完整、紮實，在有利環境配合下，短期內仍有小幅增強空間。
「台灣颱風論壇」指出，未來約1至2天，白海豚周邊海象與大氣環境依舊有利發展，因此可望維持巔峰強度。不過，隨著後續逐漸進入海洋熱含量較低的海域，加上垂直風切增強，颱風強度將開始緩步減弱，但暴風圈及整體風場範圍反而可能進一步擴大。
白海豚前段路徑各國一致！高壓強弱左右未來走向
路徑方面，目前各國模式對前期預報已有較高共識，白海豚將持續朝西北西方向前進。不過，當下周中後期接近日本沖繩附近海域後，受到太平洋高壓變化影響，各模式開始出現不同預測，後續發展仍存在不少變數。目前模式主要分為兩種可能：
🟡高壓維持強盛：若日本附近太平洋高壓維持強勢，白海豚將受到高壓阻擋，持續往西移動，路徑可能掠過台灣北部外海，再朝中國華東前進。
🟡高壓減弱或出現明顯缺口：若太平洋高壓減弱，或出現明顯缺口，颱風則有機會提早北轉，朝韓國或日本九州附近海域移動，後續路徑仍須持續追蹤最新模式變化。
「台灣颱風論壇」表示，現階段白海豚直接侵襲台灣的機率仍偏低，但近期預測路徑確實有逐漸西修的趨勢，因此不能完全掉以輕心。
依目前研判，下周三（5日）起，台灣北部及東部沿海長浪將逐漸增加，前往海邊或從事海上活動須提高警覺。若颱風後續路徑進一步影響台灣，較可能落在下周五（7日）之後，目前以沖繩、九州地區需優先留意，西日本也須持續關注颱風最新動態。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，強烈颱風白海豚今天上午11時距離台灣約4200公里，目前持續朝西北西方向移動，並維持強烈颱風等級。從衛星雲圖觀察，颱風眼清楚可見，核心結構相當完整、紮實，在有利環境配合下，短期內仍有小幅增強空間。
「台灣颱風論壇」指出，未來約1至2天，白海豚周邊海象與大氣環境依舊有利發展，因此可望維持巔峰強度。不過，隨著後續逐漸進入海洋熱含量較低的海域，加上垂直風切增強，颱風強度將開始緩步減弱，但暴風圈及整體風場範圍反而可能進一步擴大。
路徑方面，目前各國模式對前期預報已有較高共識，白海豚將持續朝西北西方向前進。不過，當下周中後期接近日本沖繩附近海域後，受到太平洋高壓變化影響，各模式開始出現不同預測，後續發展仍存在不少變數。目前模式主要分為兩種可能：
🟡高壓維持強盛：若日本附近太平洋高壓維持強勢，白海豚將受到高壓阻擋，持續往西移動，路徑可能掠過台灣北部外海，再朝中國華東前進。
🟡高壓減弱或出現明顯缺口：若太平洋高壓減弱，或出現明顯缺口，颱風則有機會提早北轉，朝韓國或日本九州附近海域移動，後續路徑仍須持續追蹤最新模式變化。
依目前研判，下周三（5日）起，台灣北部及東部沿海長浪將逐漸增加，前往海邊或從事海上活動須提高警覺。若颱風後續路徑進一步影響台灣，較可能落在下周五（7日）之後，目前以沖繩、九州地區需優先留意，西日本也須持續關注颱風最新動態。